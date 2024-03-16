التفاصيل الكاملة لحريق استوديو الأهرام.. استمر 5 ساعات والتهم أحد أعرق استوديوهات السينما في مصر

اندلع حريق هائل في استوديو الأهرام في منطقة الجيزة بمصر

والتهمت النيران عدة مواقع تصوير مسلسلات رمضانية شهيرة، من بينها مسلسل "المعلم" بطولة الفنان مصطفى شعبان، الذي انتهى تصويره قبل الحريق مباشرة.

وفتحت النيابة العامة في جنوب الجيزة، تحقيقا موسعا حول الحادث، وانتدبت رجال المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق وبيان أسبابه، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية لعدد من الأشخاص، أصيبوا بحالات اختناق نتيجة الحريق، ونقلوا للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل تحقيقات النيابة العامة

وكشفت تحقيقات النيابة أن الحادث وقع بعد انتهاء عمليات التصوير داخل الاستوديو، وعلى الفور جرى إخلاء الاستوديو من العاملين والفنيين بعد اندلاع الحريق وتحديد موقعه داخل المبنى.

النيران اندلعت بسرعة كبيرة وانتشرت بسبب الديكورات والمعدات الموجودة داخل استوديو الأهرام، كما طال الأشجار والنخيل المنتشر داخل سور الأستوديو ما تسبب في استعار النيران بشكل كبير، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص باختناقات.

واستجابت الأجهزة الأمنية للبلاغ بوقوع الحريق بسرعة، وانتقلت بعدد كبير من سيارات الإطفاء إلى الموقع وفرضت كردونا أمنيا حول الموقع لتسهيل عمليات الإطفاء من قِبل قوات الحماية المدنية؛ والتي استغرقت أكثر من 5 ساعات كاملة.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين للمستشفيات، لتلقي العلاج اللازم، وتبين بالفحص أن معظم الإصابات ليست خطيرة.

وزيرة الثقافة: الحريق التهم موقع "الحارة الشعبية" باستوديو الأهرام

وتوجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، صباح اليوم، إلى موقع حريق ستوديو الأهرام، في حي العمرانية ، للوقوف على حجم الخسائر والأضرار التي لحقت بالموقع جراء الحريق الذي نشب فجر اليوم بديكور الحارة الشعبية.

وأوضحت "الكيلاني" أن الحريق اندلع في ديكور "الحارة الشعبية" الذي يتم تصوير أحد الأعمال الرمضانية به حاليًا، ونجحت جهود رجال الحماية المدنية في السيطرة عليه.

وأكدت وزيرة الثقافة، أن ديكورات "الحارة" التي شبت بها النيران، كانت منشأة في أرض تبعد عن البلاتوهات والاستديوهات والمباني الرئيسية والتاريخية لاستوديو الأهرام، والذي لم يصبه الأذى.

وأكدت أن الوزارة في انتظار نتائج التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة، وتقرير المعمل الجنائي للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

ووجهت وزيرة الثقافة، بتشكيل لجنة متخصصة -بشكل عاجل- لحصر الخسائر والأضرار بشكل دقيق.

محافظة الجيزة: إخلاء عقارات مجاورة لموقع الحريق

أعلنت محافظة الجيزة، إخلاء عدد من العقارات المجاورة لأستوديو الأهرام لحين الانتهاء من أعمال إطفاء الحريق حرصا على سلامة المواطنين.



وأوضح محافظ الجيزة بأنه فور اندلاع الحريق توجهت سيارات الإطفاء وكافة أجهزة المحافظة لمعاونة الحماية المدنية في أعمال الإطفاء مؤكدا على التواجد لحين الانتهاء من التعامل مع الحريق، وتحقيق السيطرة الكاملة عليه وتنفيذ أعمال التبريد للموقع.

وأوضحت محافظة الجيزة، أنه جرى الانتهاء من أعمال الإطفاء وتبريد الحريق، كما أخليت عدد من العقارات المجاورة لموقع الحريق، كإجراء احترازي لضمان سلامة المواطنين.



النيابة أيضا أمرت بتشكيل لجنة هندسية لتقييم الأضرار التي لحقت بالعقارات المجاورة لموقع الحريق، لبيان سلامتها، بعدما امتد الحريق لنحو 6 عقارات.