«السيدة باللون الأزرق».. روح المرأة اللندنية في «ترافالغار سكوير»

تُعرض، اعتباراً من سنة 2026 في ميدان ترافالغار سكوير الشهير بالعاصمة البريطانية، منحوتة تمثل شابة سوداء تشكل نموذجاً للندنية المعاصرة، على ما أعلن المنظمون.

وستوضع منحوتة ((ليدي إن بلو)) (((السيدة باللون الأزرق))) البرونزية المطلية باللون اللازوردي على القاعدة الرابعة في الساحة التي تحتضن أعمالاً معاصرة منذ عام 1998.

وتُمثّل هذه المنحوتة للفنانة النيويوركية تشابالالا سيلف شابة من سكّان المدن ذات بشرة ملوّنة، ترتدي فستاناً طويلاً وتمشي بخطوات كبيرة. وأوضحت تشابالالا سيلف أنها ((امرأة تخطو خطوات كبيرة نحو مستقبلنا الجماعي، بطموح وتصميم. إنها من سكان لندن وتمثل روح المدينة)).

وأفاد المنظمون الجمعة بأن العمل الذي سَيَلي ((ليدي إن بلو)) سنة 2028 سيكون عبارة عن منحوتة للفنانة الرومانية أندرا أورسوتا.