معرض استعادي لأعمال مصور الموضة باولو روفرسي

افتتح، أمس في باريس، معرض استعادي لأعمال مصور الموضة الإيطالي باولو روفرسي، يضم مجموعة من نتاج عدسته طوال 50 عاماً، خلّد خلالها بأسلوبه القائم على اللقطات المضببة شخصيات، من بينها كيت ميدلتون، وتعاون مع دور أزياء.

ويجمع هذا المعرض الاستعادي في ((باليه غالييرا))، وهو الأول لفنان على قيد الحياة، نحو 140 صورة، من بينها لقطات بالأبيض والأسود لكيت موس أو ناتاليا فوديانوفا، وصور من عالم الموضة تمزج بين الطابع المضبب ولمسات الألوان.

ومن أشهر صور روفرسي ثلاث التقطها للأميرة كيت بمناسبة عيد ميلادها الأربعين في يناير 2022. ويشكل نتاج عدسة باولو روفرسي المقيم في باريس منذ سبعينات القرن العشرين، امتداداً لأعمال رسامي البورتريه في القرن التاسع.