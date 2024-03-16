معرض استعادي لأعمال مصور الموضة باولو روفرسي

(MENAFN
- Al-Bayan)
افتتح، أمس في باريس، معرض استعادي لأعمال مصور الموضة الإيطالي باولو روفرسي، يضم مجموعة من نتاج عدسته طوال 50 عاماً، خلّد خلالها بأسلوبه القائم على اللقطات المضببة شخصيات، من بينها كيت ميدلتون، وتعاون مع دور أزياء.
ويجمع هذا المعرض الاستعادي في ((باليه غالييرا))، وهو الأول لفنان على قيد الحياة، نحو 140 صورة، من بينها لقطات بالأبيض والأسود لكيت موس أو ناتاليا فوديانوفا، وصور من عالم الموضة تمزج بين الطابع المضبب ولمسات الألوان.
ومن أشهر صور روفرسي ثلاث التقطها للأميرة كيت بمناسبة عيد ميلادها الأربعين في يناير 2022. ويشكل نتاج عدسة باولو روفرسي المقيم في باريس منذ سبعينات القرن العشرين، امتداداً لأعمال رسامي البورتريه في القرن التاسع.
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