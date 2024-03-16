مشاركة ناجحة لهيئة الشارقة للكتاب في «معرض لندن»

شاركت هيئة الشارقة للكتاب، في معرض لندن الدولي للكتاب 2024، الذي اختتم مؤخراً، بوفد يمثل أبرز المؤسسات والفعاليات الثقافية في الإمارة.

وتضمن برنامج مشاركة هيئة الشارقة للكتاب في المعرض الذي يستضيف كل عام أكثر من 1000 عارض وناشر من مختلف أنحاء العالم، تعريف الناشرين العالميين وأصحاب المكتبات والعاملين في صناعة الكتاب بآخر مستجدات ومنجزات المشروع الثقافي للإمارة الذي انطلق برؤية ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي يشمل صناعة النشر والمكتبات والصناعات الإبداعية ذات العلاقة بالكتاب، إلى جانب إتاحة الفرصة للتواصل وتبادل الخبرات كما تم عقد عدة اجتماعات لاستقطاب المزيد من الناشرين والمستثمرين.

مجتمع الثقافة الإماراتي

وضم وفد الشارقة في معرض لندن الدولي للكتاب، ((منشورات القاسمي))، و((دائرة الثقافة))، و((مدينة الشارقة للنشر))، و((وكالة الشارقة الأدبية))، و((منحة الترجمة - التابعة لهيئة الشارقة للكتاب))، و((مجموعة كلمات))، و((ملتقى ناشري كتب الأطفال))، وجائزة ((اتصالات لكتاب الطفل))، وعرضت كل جهة أمام زوار المعرض مشاريعها ومبادراتها ورؤيتها، ما يشكل فرصةً للتعريف بمكانة الثقافة والكتاب على وجه التحديد في المشروع الحضاري الإماراتي، ويفتح المجال لمد مزيد من جسور التعاون الثقافي بين الشارقة والعالم.

واستعرضت هيئة الشارقة للكتاب، خلال مشاركتها الفرص المتاحة أمام المؤسسات الثقافية والناشرين الأجانب للتعاون مع معرض الشارقة للكتاب، والمشاركة في فعالياته المتنوعة مثل ((مؤتمر الناشرين)) و((مؤتمر المكتبات)) و((مؤتمر الموزعين الدولي)) والتي أسهمت في دعم صناعة النشر على المستويين المحلي والعالمي، وتسهيل بيع وشراء حقوق النشر، وتنشيط حركة الترجمة بين الثقافات المختلفة.

وحول المشاركة في معرض لندن الدولي للكتاب، أكد أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أن الشارقة تشكل إضافة ثقافية نوعية مهمة للثقافة الإنسانية، والمشاريع الثقافية العالمية بفعل تجربتها الغنية والعريقة، والتي تستند لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتمضي برعاية وتوجيهات سموه في مراكمة المنجزات التي أثبتت أن البناء الثقافي للإنسان يشكل ضمانةً للعالم في تحقيق النمو والتنمية والتقدم والازدهار.

وقال العامري: ((برعاية وتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، وبالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الثقافية في الإمارة، نشارك هذا العام ببرنامج حافل، نهدف من خلاله إلى تحقيق المزيد من التعاون مع المراكز الثقافية العالمية، وبناء المزيد من أطر التفاهم مع رواد صناعة الكتاب بما يدعم أهدافنا في تنشيط الحراك الثقافي، ويدعم الناشرين والمترجمين ويؤكد على أهمية الإبداع والابتكار في النهوض بدور الكتاب في رسم ملامح المستقبل وتحقيق طموح وتطلعات المجتمعات)).