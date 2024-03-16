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«تترات» المسلسلات.. مساحة خاصة لها جاذبيتها في الدراما الرمضانية

3/16/2024 7:14:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

انطلق الماراثون الدرامي الرمضاني، قبل أيام، محمّلاً بالمفاجآت المتنوعة؛ فإلى جانب مشاركة النجوم وظهور وجوه جديدة، هناك تنوع مميز في ((تترات)) المسلسلات التي تفاعل معها الجمهور وحققت نجاحاً لافتاً، وأثارت اهتماماً كبيراً من رواد التواصل الاجتماعي بسبب اختلاف موضوعاتها.

ومن الفنانين الذين شاركوا في الــ((تترات)) هذا العام، المطرب حمزة نمرة الذي قدم لأول مرة ((تتر)) مسلسل ((سر إلهي)) بطولة الفنانة روجينا، ورضا البحراوي في ((تتر)) مسلسل ((محارب)) للفنان حسن الرداد وغيرهم. وبهذا، فإن تترات مسلسلات رمضان أوجدت لنفسها مساحتها الخاصة واقتحمت الماراثون الدرامي، جنباً إلى جنب مع المسلسلات نفسها. في السطور التالية، استطلعنا آراء النقاد بشأن الإضافة الجديدة التي قدمها هؤلاء النجوم من خلال الـ((تترات))، وعما إذا كانت أغنياتهم كان لها، كما يرى البعض، أثر سلبي فعلاً أم لا. وكان من اللافت انقسام النقاد بالآراء حول ذلك.

تميّز

الناقدة الفنية دعاء حلمي قالت لـ((البيان)): الـ((تترات)) هذا العام رائعة، وأعجبني ((تتر)) مسلسل ((الحشاشين)) للنجم كريم عبدالعزيز، كما جاء الـ((تتر)) الذي قدمه حمزة نمرة مميّزاً في ((سر إلهي)). وأكدت حلمي خلال حديثها أن هناك تجديداً في الأعمال لفت نظرها، ولكن الـ((تترات)) التي ذكرتها سابقاً كانت هي الأبرز هذا العام.

ترويج

الناقد الموسيقي أحمد السماحي، من جهته، كان له رأي آخر، وقال لـ((البيان)) إن ((تترات)) مسلسلات هذا العام سواء المغناة أو الموسيقية، بالنسبة له لم تأتِ بجديد. وأضاف إن الكثير منها روّج لمؤديي المهرجانات من المطربين، سواء من خلال ((تتر)) البداية أو النهاية، أو من خلال أغنيات داخل المسلسل، وقال: بالنسبة لي ما برز هذا العام هو الـ((تترات)) الموسيقية وكان في مقدمتها تتر مسلسل ((الحشاشين)) للموسيقار التونسي أمين بوحافة، كما لمع وتوهج الموسيقار عمرو إسماعيل في أكثر من عمل. واختتم السماحي: عدم نجاح الـ((تترات)) بالسنوات الأخيرة، يعود إلى صناع الدراما والمسؤولين عنها، وذلك لأن كثيراً من القائمين عليها لا يحترمون صناعة الـ((تتر)) الموسيقي أو الغنائي.

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