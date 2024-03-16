«المندوس».. طاقة إيجابية ووجبة سعادة دسمة

لبرنامج ((المندوس)) مكانة خاصة في قلوب الناس، لا سيما أولئك الذين تعودوا إطلالته خلال شهر رمضان المبارك، حيث يلتقي الإعلامي عبدالله إسماعيل بمتابعي قناة ((سما دبي))، ومنصة أوان الرقمية، وإذاعة ((دبي))، يومياً، في تمام الساعة 10 مساءً، ليقدم لهم ((وجبة سعادة دسمة))، بفضل أسلوبه المميز وطاقته الإيجابية، وقدرته على التفاعل بسلاسة مع شرائح المجتمع كافة، ليمثل ذلك واحداً من أبرز أسرار نجاح البرنامج، الذي أصبح جزءاً أساسياً من الدورة البرامجية الرمضانية الخاصة بقنوات ((دبي للإعلام)).

طقس احتفالي

في رمضان الحالي، يواصل عبد الله إسماعيل المضي في رحلته التفاعلية مع الجمهور، من خلال لقاءاته اليومية معهم، ويقول: ((تمتاز برامج المسابقات عموماً بقربها من القلب، وبقدرتها على لفت أنظار الجميع، بفضل ما تحمله من فقرات متنوعة، تجمع بين المعرفة والترفيه، وهو ما يتجلى في ((المندوس))، الذي تحول إلى أشبه طقس احتفالي تعوّد الجمهور على وجوده خلال الشهر الفضيل، حيث يجمع حوله أفراد العائلة معاً، لمتابعة ما نقدمه من جوائز وفقرات مليئة بالبهجة والسعادة)).

قريب من الناس

ويضيف عبد الله إسماعيل: (((المندوس) برنامج اجتماعي شعبي، ويتميز بنوعية فكرته، وبقدرته على الاقتراب من الناس، والتفاعل معهم وملامسة قلوبهم، فيما يشكل الخوض في مراحل النقاش والتحديات المختلفة، نكهة خاصة، فمن خلالها يمكن التعرف إلى الناس وتطلعاتهم وطموحاتهم وأحلامهم أيضاً، كما يمكن أن نشعر بفرحهم بما يحصلون عليه من جوائز)).

ونوه عبد الله بأن البرنامج اكتسب طابعه الخاص، من خلال تسليطه الضوء في بعض جوانبه على التراث الإماراتي، والبيئة المحلية وتنوعها.

حلة جديدة

وأشار عبد الله إلى أن البرنامج يعود في رمضان الحالي بحلة جديدة، تجمع بين روح الماضي وشغف المستقبل، وتابع: ((يتناغم البرنامج مع توجهات ((دبي للإعلام))، بأن ((تكون الأقرب إلى المشاهد))، وقد حرصت على أن يكون البرنامج أكثر قرباً من الجمهور، من خلال بث بعض حلقاته مباشرة من عدة مواقع خارجية في دبي، لضمان تفاعله المباشر مع الناس))، كما أكد على حرص ((دبي للإعلام)) على إسعاد متابعي قنواتها، عبر ما تقدمه من جوائز كبيرة.

وقال: ((لدينا ضمن هذا الموسم قائمة جوائز يومية طويلة، والتي نسعى من خلالها إلى إسعاد الناس، وإدخال الفرح في قلوبهم))، موضحاً إلى أن الجوائز تشمل شقة، ومجموعة من السيارات، وسبائك الذهب، وغيرها الكثير من المفاجآت.