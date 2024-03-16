أصيلة الكعبي: مهمتنا إغناء معرفة العالم بتراث الإمارات ومخزونها الحضاري

يسعى المرشد السياحي الإماراتي إلى إبراز جمال معالم الدولة من مبانٍ وتاريخ وحضارة إسلامية بارزة، تتجسد في تفاصيل الكثير من المباني والآثار، وذلك من خلال الجولات المتعددة مع السياح الذين يزورون الدولة للتعرف إلى ثقافتها وتاريخها وتراثها العربي الأصيل. بينما يبذل ما في وسعه إلى إغناء معرفة السائح الأجنبي بتراث الإمارات وثقافتها وانتمائها الحضاري.

ورغم أن مهنة المرشد السياحي تبدو جديدة نسبياً في الدولة، إلا أن الإماراتيين من شباب وشابات ممن امتهنوا هذه المهنة أثبتوا أنفسهم خلال فترة قصيرة خير سفراء لثقافتهم، وكأفضل الأدلاء إلى معالمها وكنوزها الحضارية؛ حيث تعتبر وظيفة المرشد السياحي مهنة إبداعية تبحر في تاريخ الحضارة وآثارها.

طراز إسلامي

((البيان)) التقت المرشدة السياحية الإماراتية أصيلة الكعبي، الحاصلة على شهادة بكالوريوس في إدارة السياحة من كليات التقنية العليا بالفجيرة، وقد أكملت العام تقريباً في العمل بهذا المجال، للحديث عن جولاتها السياحية التي تقوم بها مع السياح، وتقول: لي الشرف أن أكون سفيرة سياحية لبلادي، حيث قمت بعدة جولات سياحية مع السياح من دول مختلفة، وثقافات متنوعة، لا سيما جولات إلى متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، حيث يستمتع السياح بجمال المتحف المبني على الطراز الإسلامي، والمتميز بزخارفه العربية والإسلامية، إضافة إلى الهندسة المعمارية والقبة الذهبية والفسيفساء الليلية، التي جعلت من المتحف مقصداً سياحياً.

صحراء الإمارات

وتتابع أصيله الكعبي: خلال الجولات أشرح للسياح تاريخ الحضارة الإسلامية من خلال الآثار والمجسمات القديمة. وتساعدني في هذا بعض المواقع الأثرية، وكذلك المتاحف، لا سيما متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، الذي يتضمن عدة أقسام من ضمنها، مثلاً، ((قسم الطب قديماً)) وكيفية معالجة الناس سابقاً، كما تساعد مثل هذه الأقسام على تعريف السياح بأهم الانجازات والاختراعات التي تميز بها العرب سابقاً.

وفي حديثها عن السياحة قالت: نقوم أيضاً بجولات أخرى مثلاً كزيارة مركز مليحة للآثار، حيث يستمتع السياح بالغداء في وسط صحراء الإمارات الجميلة وركوب الجمال، ويتعرفون على كيفية التنقل قديماً لدى سكان الإمارات، حيث نحاول أن نخلق للسياح تجارب لا تنسى لتبقى ذكريات زيارتهم لدولتنا عالقة في أذهانهم دائماً؛ فهذه مهمتنا دائماً: أن يشعر السائح أن بلدنا يثير الاهتمام بتراثه وثقافته ومخزونه الحضاري.

وتؤكد أصيلة الكعبي إن المرشد السياحي في الإمارات مهنة تجوب الماضي والحاضر والمستقبل، وهذا أمر يميز هذه المهنة في الدولة عن مثيلاتها في كثير من البلدان الأخرى.

صور تذكارية

وتؤكد الكعبي بأن السياح يعجبون كثيراً بالكلام العربي، ويحاولون تعلم الكلمات البسيطة مثل كيفية السلام وإلقاء التحية، وما هي الكلمات المناسبة أثناء المناسبات، كما يحرصون على التقاط الصور التذكارية في الأماكن التي يزورونها.