«الشندغة».. تراث معماري يحتضن بيوت الإبداع والفنون المستدامة

بين تحولات المعاصرة وإيقاع الفنون العالمية، باتت منطقة الشندغة التراثية إحدى أبرز المحطات العالمية لمعمار دبي القديم، وعنواناً ملهماً لثقافة الإبداع المستدام وعصرنة التراث، والحفاظ على الإرث الحضاري، الذى يعكس روح مدينة دبي الحاضنة لثقافات الشعوب، ضمن بيئة تفاعلية لبيوتها وأزقتها التي تم ترميمها وعصرنة ملامحها حفاظاً على قيمتها التاريخية، وتشجيعاً على الابتكار والمعرفة.

هوية حضارية

وحول أهمية منطقة الشندغة كنموذج معماري لعصرنة التراث، واستدامة المورث، ضمن إبداعات الفنون البصرية المعاصرة، يؤكد خليل عبدالواحد، مدير إدارة الفنون التشكيلية بهيئة الثقافة والفنون في دبي، ((دبي للثقافة))، أن منطقة الشندغة في إمارة دبي تعتبر واحدة من أهم المناطق التي تجمع بين التاريخ والحاضر، عبر معمارها التراثي الذي يحكي قصصاً قديمة عن تاريخ الإمارة وثقافتها الغنية، وتمثل جزءاً أساسياً من الهوية الثقافية والحضارية لإمارة دبي. وتشكل هذه المنطقة معلماً حضارياً يسهم في تعزيز استدامة المعرفة والابتكار، بما يتعلق بالجانب الثقافي والتاريخي للمنطقة ككل. وبالتالي، هي اليوم تمثل قيمة معرفية وسياحية، بما تحويه من مبانٍ قديمة وأسواق تقليدية تم ترميمها للحفاظ على أصالة البيئة الحضارية.

تناغم الإبداع

وفي ما يتعلق بحضور معمار ((الشندغة))، كوجهة عالمية التأثير ثقافياً وحضارياً، يقول الفنان التشكيلي الأمريكي مايك أرنولد: تعكس عمارة منطقة الشندغة هوية امارة دبي العالمية، التي تناغم في معطياتها الثقافية اليومية بين الحداثة والتراث، ما يعزز حضور مفاهيم الثقافة المستدامة من خلال تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على الموروث الثقافي، وتشجيع الجمهور على المشاركة في تجارب تعليمية وثقافية، خاصة في مجال الفنون البصرية، تعكس جمالية الفنون التقليدية، وتعزز الإبداع والابتكار، وتمثل نموذجاً حياً لدمج التراث والإبداع المستدام في سياق حضري معاصر، عبر ترميم البيوت والأزقة القديمة، التي تحتضن اليوم العديد من المتاحف والمؤسسات الإبداعية.

فنون الشارع

ويشير المصور الفوتوغرافي أحمد الرئيسي إلى أن الفن البصري في منطقة الشندغة يعكس تنوعاً رائعاً من التقنيات والأساليب الفنية، سواء في اللوحات الجدارية والمنحوتات. وكذلك العروض الفنية الحية، وغيرها من الفعاليات الثقافية والفنية من وحي تراث المنطقة وحاضرها المعاصر الملهم للزائرين من الأعمار والجنسيات كافة. هذا بالتوازي مع تحول الشوارع والأزقة في الشندغة إلى معارض فنية ضخمة، تضفي جواً مميزاً على المنطقة.

ويضيف: يسهم وجود الفنون البصرية في الشندغة في إثراء الثقافة المحلية، وجذب المهتمين بالفنون من مختلف أنحاء العالم، حيث باتت المنطقة اليوم تضم مجموعة من المتاحف، التي اتخذت واجهتها الخارجية أنماط وتصاميم المنازل القديمة، لكنها من الداخل تضم أحدث تقنيات العرض التفاعلي، الذي يسهم في تعريف الزائرين بقيمة هذه المنطقة وحاضرها المستمر، ما يعزز مكانتها وجهة فنية وسياحية ومكاناً فريداً ومميزاً يستحق الزيارة والاستكشاف.

ومن جهته، أشار عبدالله العبيدلي، مدير متحف الشندغة بالإنابة في ((دبي للثقافة))، إلى أن حي الشندغة يعدّ شاهداً على تفرّد التراث المعماري المحلي، وهو ما يتجسد في العديد من النوافذ والأبواب والزخارف التقليدية التي تزين بيوت الحي التاريخي. وقال: ((يشكل متحف الشندغة جزءاً من تطوير منطقة خور دبي التي شهدت ترميم 162 مبنى، تم استغلال 80 بيتاً منها لتشكيل متحف الشندغة الذي يسرد عبر أجنحته تاريخ دبي والإمارات وثقافتها وتراثها العريق عبر مجموعة من المقتنيات والمعروضات والأفلام والصور الفوتوغرافية القديمة بطريقة تفاعلية مبتكرة))، منوهاً إلى أن التصميم المعماري لبيوت الحي التاريخي يعكس التطور الحضاري لدبي ويبرز جوهر العمارة التي برع الأهالي قديماً في نحتها وتصميمها.