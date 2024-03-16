محمد الشحي: توجيهات أحمد بن راشد سر نجاحنا

أكد المهندس محمد سعيد الشحي، المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، عضو مجلس الإدارة، المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، مدير سباقات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، أن توجيهات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، سر نجاح مضمار جبل علي، منذ البدايات تحت إدارة المهندس شريف الحلواني حتى يومنا هذا تحت إدارة أحمد الشحي و محمد الأحمد. وأضاف: سموه دائماً يوجهنا بأن نقدم تجربة استثنائية للمشاركين كافة، وكذلك الجماهير المحبة للمضمار العائلي، والدليل على ذلك أمسية الأمس، التي تزامنت مع شهر رمضان المبارك، للمرة الأولى في تاريخ المضمار الأصفر.

وأكد أن تجربة ربط فئات المجتمع بسباقات الخيل ودمجها، عبر المهرجانات التي أقيمت خلال موسم المضمار الأصفر كانت ناجحة ومميزة جداً، مشيراً إلى أن ردود الأفعال كانت إيجابية من الجميع.

سباقات رئيسة

وقال إن هذا التميز امتد ليشمل السباقات الرئيسة التي احتضنها المضمار، خاصة سباقي ((جبل علي للسرعة))، و((جبل علي للميل))، اللذين كانا الأقوى على مر تاريخ المضمار الأصفر، نظراً لمشاركة نخبة قوية من الخيول المحلية والعالمية، بالإضافة إلى ((جبل علي ستيكس))، وهذا بفضل جهود هيئة الإمارات لسباق الخيل، بالتعاون مع أندية السباقات في الدولة، عبر تنظيم جدول البطولات الكبرى بحيث تناسب المشاركين كافة وتعطيهم فرصة المشاركة في هذه السباقات.

كما عبّر المهندس محمد سعيد الشحي، عن رضاه التام بأداء خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، التي لا تزال تتصدر جدول ترتيب بطولة الملاك في الدولة برصيد 36 انتصاراً، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلها المدرب مايكل كوستا وفريق عمله التي أثمرت عن هذا التميز الكبير.

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