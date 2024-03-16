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محمد الأحمد: موسم ناجح بكل المقاييس

3/16/2024 7:14:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد محمد الأحمد، المدير العام لمضمار جبل علي، أن الموسم كان ناجحاً بكل المقاييس، خاصة تجربة إقامة أمسية الأمس، مع شهر رمضان المبارك، للمرة الأولى في تاريخ سباقات المضمار الأصفر.

وأضاف أن النجاح تمثل في ربط فئات المجتمع بسباقات الخيل، عبر المهرجانات التي أقيمت طوال سباقات الموسم، خاصة أن الفكرة كانت تستحق التجربة.

وقال: الفكرة لفتت انتباه اثنين من أعرق المضامير في أوروبا، الذين تواصلوا معنا للاستفادة من تجربتنا.

وأضاف أن النجاح امتد ليشمل الجانب الجماهيري، إذ وصل متوسط عدد الحضور في كل سباق إلى أكثر من 8 آلاف متفرج، ما عدا أمسية ((جبل علي للميل)) و((جبل علي للسرعة))، الذي وصل العدد الجماهيري فيه إلى 15 ألف متفرج.

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