محمد الأحمد: موسم ناجح بكل المقاييس

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد محمد الأحمد، المدير العام لمضمار جبل علي، أن الموسم كان ناجحاً بكل المقاييس، خاصة تجربة إقامة أمسية الأمس، مع شهر رمضان المبارك، للمرة الأولى في تاريخ سباقات المضمار الأصفر.
وأضاف أن النجاح تمثل في ربط فئات المجتمع بسباقات الخيل، عبر المهرجانات التي أقيمت طوال سباقات الموسم، خاصة أن الفكرة كانت تستحق التجربة.
وقال: الفكرة لفتت انتباه اثنين من أعرق المضامير في أوروبا، الذين تواصلوا معنا للاستفادة من تجربتنا.
وأضاف أن النجاح امتد ليشمل الجانب الجماهيري، إذ وصل متوسط عدد الحضور في كل سباق إلى أكثر من 8 آلاف متفرج، ما عدا أمسية ((جبل علي للميل)) و((جبل علي للسرعة))، الذي وصل العدد الجماهيري فيه إلى 15 ألف متفرج.
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