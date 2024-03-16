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لارا صوايا: سنواصل تواجدنا في المضمار الأصفر الموسم القادم

3/16/2024 7:14:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تقدمت لارا صوايا، المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بخالص الشكر والتقدير لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لإتاحة الفرصة لهم بالتواجد في موسم سباقات مضمار جبل علي هذا الموسم للمرة الأولى، مؤكدة في الوقت نفسه أن هذا التواجد سيتواصل الموسم القادم في المضمار الأصفر.

وكشفت لارا صوايا، عن جديد مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، التي تتضمن 150 سباقاً في الإمارات وحول العالم ، أبرزها أمسية كاملة للمهرجان تضم 5 أشواط فئوية مخصصة للخيول العربية الأصيلة للمرة الأولى في تاريخ السباقات الفرنسية يوم 10 يوليو.

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