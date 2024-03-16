تدخلات «الفار» الإيجابية أسهمت في تميّز الحكام

قدّم قضاة الملاعب أداءً مميزاً في الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين، بذكاء في التعامل من إدارة الحكام باتحاد الكرة، بالدفع بحكام من الدرجة الأولى لتعويض غياب عدد من الحكام الدوليين لمشاركاتهم في إدارة مباريات خارجية، واختيارهم لحكام تقنية ((الفيديو)) من أصحاب الخبرات الكبيرة كحكام للساحة، ليكونوا عوناً حقيقياً في إنجاح العبور بسلام بتلك المباريات، رغم حساسية الصراع على القمة والهروب من الهبوط.

وأدار مباراة بني ياس والوصل، الحكم عمر آل علي، وخرجت المباراة دون أخطاء مؤثرة، وجاءت قرارات سهيل عبد الله، حكم مباراة الجزيرة واتحاد كلباء، صحيحة، وفي مباراة الإمارات وخورفكان، وأدارها خالد ناجم، تم إلغاء الهدف الثاني للإمارات من الحكم المساعد بداعي التسلل، وتدخل حكم الفيديو محمد الهرمودي، إيجابياً وتم احتساب الهدف.

وأدار مباراة حتا والوحدة، محمد عبيد خادم حكماً للساحة، وتدخلت تقنية الفيديو بقيادة الحكم سلطان عبد الرزاق، ليتم طرد لاعب حتا جودو نيوز، ولإلغاء ركلة جزاء للوحدة، فيما شهدت مباراة الشارقة والنصر، قراراً جيداً من حكم الساحة سلطان عبد الرزاق، عندما أتاح الفرصة باستكمال هجمة للنصر، وسجل منها هدف التعادل، وتدخل ((الفار)) بقيادة عيسى خليفة، ليطرد لاعب النصر جلوبر في الدقيقة 81.

وأدار مباراة شباب الأهلي والبطائح، أحمد بلال حكماً للساحة، وحمد علي يوسف في تقنية الفيديو، والتي تدخلت لإلغاء هدف لشباب الأهلي، كما تدخل ((الفار)) بقيادة عمر آل علي، إيجابياً ليحتسب الهدف الرابع بعد إلغاء الهدف بإشارة من الحكم المساعد بداعي التسلل، وأدار تلك المباراة حكم الساحة محمد الهرمودي.

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