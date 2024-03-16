السناني يتألق للجولة الثانية في حماية «عرين» الوصل

أثنى الدكتور زكريا أحمد العوضي، مشرف مدربي حراس مرمى المنتخبات الوطنية في اتحاد الكرة، على أداء خالد السناني حارس مرمى الوصل أمام بني ياس في الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً أن اللاعب تألق بشكل لافت، ونجح في المحافظة على نظافة شباكه للمباراة الثانية على التوالي، ويستحق نجومية الجولة بين ((حماة العرين))، كما أشاد بنجاح خالد عيسى حارس العين، وراشد علي حارس الوحدة، بعدما نجحا في الحفاظ على نظافة شباكهما في الجولة، مبيناً أن خالد عيسى مازال مستمراً في ثبات المستوى في الدوري بعد نجاحه في دوري أبطال آسيا.

وأشار إلى أن الوصل وشباب الأهلي، لا يزالان الأقل استقبالاً للأهداف في الجولة 16، والتي شهدت 24 هدفاً، وتوزعت بين 11 هدفاً في الشوط الأول، و13 هدفاً في الشوط الثاني، وتم تسجيل 5 أهداف من داخل منطقة الـ6 ياردات، و17 هدفاً من داخل منطقة الـ18 ياردة، وهدفين من خارج منطقة الجزاء، ويتحمل حراس المرمى مسؤولية 5 أهداف منها، وأوضح أن الجولة شهدت تسجيل هدفين من ركلتي جزاء في مرمى حتا وعجمان، و3 أهداف في الأوقات الإضافية، وأن تأثير شهر رمضان المبارك، ظهر واضحاً على أداء بعض الحراس، في ظل تركز الأخطاء على ردة الفعل الضعيفة، ليسجل 14 هدفاً من تسديدات، و6 أهداف من انفراد صريح.

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