محمد بن مكتوم يتوّج الفائزين برموز اللقايا في المرموم

شهد الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، أمس، تحديات رموز سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، ضمن مهرجان المرموم التراثي للهجن 2024، وتوج عدداً من الفائزين.

وأقيم في اليوم الرابع للمهرجان، 20 شوطاً لمسافة 5 كيلومترات، بمشاركة 939 مطية، ليرتفع عدد المشاركين في سن اللقايا إلى 3325 مطية، وخصصت الأشواط الستة الأولى للرموز، بواقع ثلاث كؤوس وثلاث بنادق للقايا المفتوح والمحليات والإنتاج.

وظفرت ((قبة)) بشعار سهيل بالرملي العامري، بكأس اللقايا البكار المفتوح في 7:10:6 دقائق والجائزة المالية وقدرها مليون ونصف المليون درهم، ونال ((مبش)) لحمد سهيل حفار المري، بندقية اللقايا الجعدان المفتوح ومليون درهم، ووصل لخط النهاية في 7:16:7 دقائق.

وفازت ((فيض)) لمحمد غصاب راعي الطيرة العامري، بكأس اللقايا البكارالمحليات وأهدته جائزة المليون درهم محققة توقيتاً بلغ 7:15:7 دقائق. وأهدى((مبعد)) مالكه بخيت النوبي العامري، بندقية اللقايا الجعدان المحليات و800 ألف درهم في زمن 7:17:7 دقائق.

وأضافت ((هزر)) الرمز الثاني في المهرجان لشعار محمد سلطان مرخان الكتبي، بحصولها على كأس اللقايا البكار للإنتاج وجائزة المليون ونصف المليون درهم بتوقيت 7:14:6 دقائق. وذهب رمز اللقايا السادس إلى ((النادر)) بألوان شعار مبارك بن نصره العامري، الذي ظفر ببندقية اللقايا الجعدان للإنتاج والمليون درهم في توقيت 7:11:7 دقائق. وتشهد ميادين المرموم وسيف العرب، اليوم، إقامة 38 شوطاً في سن اليذاع لهجن أبناء القبائل لمسافة 6 كيلومترات، ويقام 18 شوطاً في ميدان المرموم، ستخصص ثمانية أشواط منها لهجن الإنتاج، بالإضافة إلى عشرين شوطاً على ميدان سيف العرب.

فرحة

وعبّر محمد غصاب، راعي الطيرة العامري، عن سعادته بفوزه بكأس المحليات عن طريق ((فيض))، وقال: ((فرحتنا لا توصف، وحققت ((فيض)) ما كنا نصبو إليه، بعد أن كانت وصيفة للكأس مرتين)). وقال مبارك بن نصره العامري: ((أعددنا القعود ((النادر)) منذ بداية الموسم، واستطاع أن يحقق المطلوب، ويفوز بالرمز الأول في الموسم، وقد شارك في قطر، لكن لم يحالفه التوفيق)).

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