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منتخب إيران يستدعي قايدي نجم كلباء

3/16/2024 7:14:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قام الجهاز الفني لمنتخب إيران، باستدعاء اللاعب مهدي قايدي، محترف اتحاد كلباء استعداداً لمواجهتي منتخب تركمانستان في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وغادر اللاعب الدولة للالتحاق بمعسكر منتخب بلاده.

ويعتبر قايدي اللاعب الرابع ضمن كشوفات كلباء الذي يتم استدعاؤه للمنتخبات بعد أن سبقه كل من سلطان عادل المتواجد حالياً ضمن قائمة منتخبنا الوطني، استعداداً لمواجهتي منتخب اليمن في التصفيات المؤهلة إلى المونديال.

كما انضم الثنائي وليد راشد، وياسر حسن، لقائمة منتخبنا الأولمبي للمشاركة في بطولة غرب آسيا.

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