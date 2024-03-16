منتخب إيران يستدعي قايدي نجم كلباء

(MENAFN
- Al-Bayan)
قام الجهاز الفني لمنتخب إيران، باستدعاء اللاعب مهدي قايدي، محترف اتحاد كلباء استعداداً لمواجهتي منتخب تركمانستان في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وغادر اللاعب الدولة للالتحاق بمعسكر منتخب بلاده.
ويعتبر قايدي اللاعب الرابع ضمن كشوفات كلباء الذي يتم استدعاؤه للمنتخبات بعد أن سبقه كل من سلطان عادل المتواجد حالياً ضمن قائمة منتخبنا الوطني، استعداداً لمواجهتي منتخب اليمن في التصفيات المؤهلة إلى المونديال.
كما انضم الثنائي وليد راشد، وياسر حسن، لقائمة منتخبنا الأولمبي للمشاركة في بطولة غرب آسيا.
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