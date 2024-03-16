غياب السومة وخريبين عن تشكيلة منتخب سوريا

(MENAFN
- Al-Bayan)
غاب مهاجم الوحدة عمر خريبين، ومهاجم العربي القطري عمر السومة، ومهاجم اليانسا ليما البيروفي بابلو صباغ، عن تشكيلة منتخب سوريا لكرة القدم التي استدعاها المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر لمبارتي ميانمار، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة الثانية من التصفيات المشتركة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027.
وكان السومة ((34 عاماً))، استبعد عن تشكيلة منتخب ((نسور قاسيون)) التي بلغت ثمن نهائي كأس آسيا الأخيرة في قطر، عندما خسرت أمام إيران بركلات الترجيح.
وتلعب سوريا في الجولة الثالثة مع ميانمار 21 الجاري خارج أرضها، قبل أن تلتقيها مجدداً في الجولة الرابعة في الدمام بالمملكة العربية السعودية في 26 منه.
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