غياب السومة وخريبين عن تشكيلة منتخب سوريا

غاب مهاجم الوحدة عمر خريبين، ومهاجم العربي القطري عمر السومة، ومهاجم اليانسا ليما البيروفي بابلو صباغ، عن تشكيلة منتخب سوريا لكرة القدم التي استدعاها المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر لمبارتي ميانمار، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة الثانية من التصفيات المشتركة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027.

وكان السومة ((34 عاماً))، استبعد عن تشكيلة منتخب ((نسور قاسيون)) التي بلغت ثمن نهائي كأس آسيا الأخيرة في قطر، عندما خسرت أمام إيران بركلات الترجيح.

وتلعب سوريا في الجولة الثالثة مع ميانمار 21 الجاري خارج أرضها، قبل أن تلتقيها مجدداً في الجولة الرابعة في الدمام بالمملكة العربية السعودية في 26 منه.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز