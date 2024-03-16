ديوكوفيتش ينسحب من «ميامي للماسترز»

(MENAFN
- Al-Bayan)
انسحب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالمياً، من دورة ميامي لماسترز الألف نقطة للتنس، التي تنطلق الأربعاء المقبل.
ويأتي انسحاب ديوكوفيتش، بعد صدمة خروجه خلال الأسبوع الجاري من الدور الثالث لدورة إنديان ويلز لماسترز الألف نقطة، على يد الإيطالي المغمور لوكا ناردي. وكتب ديوكوفيتش الفائز بـ24 لقباً كبيراً في إنجاز قياسي: ((للأسف، لن ألعب في ميامي المفتوحة هذا الموسم، لن أتمكن من الوجود بين أفضل المشجعين في العالم)).
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