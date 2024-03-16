Sunday, 17 March 2024 03:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ديوكوفيتش ينسحب من «ميامي للماسترز»

3/16/2024 7:14:39 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

انسحب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالمياً، من دورة ميامي لماسترز الألف نقطة للتنس، التي تنطلق الأربعاء المقبل.

ويأتي انسحاب ديوكوفيتش، بعد صدمة خروجه خلال الأسبوع الجاري من الدور الثالث لدورة إنديان ويلز لماسترز الألف نقطة، على يد الإيطالي المغمور لوكا ناردي. وكتب ديوكوفيتش الفائز بـ24 لقباً كبيراً في إنجاز قياسي: ((للأسف، لن ألعب في ميامي المفتوحة هذا الموسم، لن أتمكن من الوجود بين أفضل المشجعين في العالم)).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN16032024000110011019ID1107985972

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث