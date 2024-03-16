ديوكوفيتش ينسحب من «ميامي للماسترز»

انسحب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالمياً، من دورة ميامي لماسترز الألف نقطة للتنس، التي تنطلق الأربعاء المقبل.

ويأتي انسحاب ديوكوفيتش، بعد صدمة خروجه خلال الأسبوع الجاري من الدور الثالث لدورة إنديان ويلز لماسترز الألف نقطة، على يد الإيطالي المغمور لوكا ناردي. وكتب ديوكوفيتش الفائز بـ24 لقباً كبيراً في إنجاز قياسي: ((للأسف، لن ألعب في ميامي المفتوحة هذا الموسم، لن أتمكن من الوجود بين أفضل المشجعين في العالم)).

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