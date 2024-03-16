فينيسيوس يقود «الملكي» للنقطة 72 في الليغا

(MENAFN
- Al-Bayan)
واصل ريال مدريد مسيرته نحو الفوز بالدوري الإسباني لكرة القدم((الليغا)) بتغلبه أمس على مضيفه أوساسونا 4 - 2، بفضل ثنائية سجلها فينيسيوس جونيور، فيما أحرز داني كارباخال، وإبراهيم دياز هدفين.
وبهذه النتيجة وصل ((الملكي)) للنقطة 72 في الصدارة، وخاض ريال مدريد المباراة في غياب هدافه الإنجليزي بيلينغهام للإيقاف.
وافتتح فينيسيوس التسجيل في الدقيقة الرابعة، لكن أنتي بوديمير أدرك التعادل بعد ثلاث دقائق، وسجل داني كارباخال الهدف الثاني لريال بعد 18 دقيقة، ووضع إبراهيم دياز المباراة بعيداً عن متناول أوساسونا في الدقيقة 61 عندما سجل الهدف الثالث، ليضيف فينيسيوس هدفه الثاني بتسديدة من زاوية ضيقة. وفي الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، سجل مونوز الهدف الثاني لأصحاب الأرض.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN16032024000110011019ID1107985971
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.