فينيسيوس يقود «الملكي» للنقطة 72 في الليغا

واصل ريال مدريد مسيرته نحو الفوز بالدوري الإسباني لكرة القدم((الليغا)) بتغلبه أمس على مضيفه أوساسونا 4 - 2، بفضل ثنائية سجلها فينيسيوس جونيور، فيما أحرز داني كارباخال، وإبراهيم دياز هدفين.

وبهذه النتيجة وصل ((الملكي)) للنقطة 72 في الصدارة، وخاض ريال مدريد المباراة في غياب هدافه الإنجليزي بيلينغهام للإيقاف.

وافتتح فينيسيوس التسجيل في الدقيقة الرابعة، لكن أنتي بوديمير أدرك التعادل بعد ثلاث دقائق، وسجل داني كارباخال الهدف الثاني لريال بعد 18 دقيقة، ووضع إبراهيم دياز المباراة بعيداً عن متناول أوساسونا في الدقيقة 61 عندما سجل الهدف الثالث، ليضيف فينيسيوس هدفه الثاني بتسديدة من زاوية ضيقة. وفي الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، سجل مونوز الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

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