«داراميثوس» يحتفظ بلقب «جبل علي ستيكس» في ختام الموسم الأصفر

توّج سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بلقب بطولة الملاك لموسم مضمار جبل علي، للعام الثاني على التوالي، في ختام موسم سباقات المضمار الأصفر، الذي حمل اسم ((مهرجان رمضان))، وأقيم للمرة الأولى في تاريخ المضمار بالتزامن مع الشهر الفضيل.

وجاء التتويج باللقب عقب النتائج المميزة التي حققتها خيول سموه خلال موسم سباقات جبل علي، التي وصلت إلى 26 انتصاراً في المضمار الأصفر، فيما نال المدرب مايكل كوستا، والفارس بن كوين، لقب بطولة المدربين والفرسان للمرة الأولى.

سباق مثير

ومن جانب آخر، احتفظ ((داراميثوس)) للشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، بلقب ((جبل علي ستيكس))، فيما حققت ((لهفتي)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، لقب ((جبل علي ديستاف)).

كما نال ((رصاص)) لحمدان بن حرمش لقب ((الوصل كلاسيك))، فيما اقتنص ((الطارق)) لعبدالمحسن العبدالكريم، لقب ((جبل علي كلاسيك)).

الشوط الأول

وخطف ((ناجح)) لـ((اسطبلات الريف))، لقب الشوط الأول ((كأس الوثبة ستاليونز))، المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، البالغة قيمة جوائزه 80 ألف درهم، بقيادة الفارس قيس البوسعيدي، وإشراف المدرب الدكتور جابر بيطار، مسجلاً زمناً قدره 1:20.63 دقيقة، بفارق طول عن ((إيه إف مرموق)) لخالد خليفة النابودة، بقيادة الفارس تاغ أوشي، وإشراف المدرب إرنست اورتيل.

وجاء في المركز الثالث ((إيه إف ليث)) لخالد خليفة النابودة أيضاً، بقيادة الفارس مارسيلينو رودريجز، وإشراف المدرب إرنست اورتيل.

الشوط الثاني

واقتنص ((ميجور سينامون)) لمروان عبدالرحمن محمد شريف البيضائي، لقب الشوط الثاني ((سكون التكافل ستيكس)) لمسافة 1000 متر، البالغة قيمة جوائزه 96 ألف درهم، بقيادة الفارس جابرييل مالون، وإشراف المدرب مروان البيضائي، مسجلاً زمناً قدره 59.00 ثانية، بفارق نصف طول عن ((إليسيف تيري)) لديارمويد كلوهيسي، بقيادة الفارس تاغ أوشي، وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وحل ثالثاً ((البارق)) لـ((نقابة بورسلي للسباقات))، بقيادة الفارس برناردو بينيرو، وإشراف المدرب راشد بورسلي.

الشوط الثالث

وظفرت ((لهفتي)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بلقب الشوط الثالث ((جبل علي ديستاف)) المخصص للمهرات لمسافة 1400 متر برعاية ((الشعفار للاستثمار))، البالغة قيمة جوائزه 200 ألف درهم، بقيادة الفارس بن كوين، وإشراف المدرب مايكل كوستا، مسجلة زمناً قدره 1:26.75 دقيقة، بفارق طولين عن ((كيبو ميساكي)) لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس رويستون فرنش، وإشراف المدرب سالم بن غدير.

وجاءت في المركز الثالث ((لو فوكون مالتيس)) لـ((فريق فالكون ريسينج))، بقيادة الفارس تاغ أوشي، وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الرابع

وحقق ((رصاص)) لحمدان بن حرمش، لقب الشوط الرابع ((الوصل كلاسيك)) لمسافة 1400 متر، برعاية ((مضمار جبل علي))، البالغة قيمة جوائزه 200 ألف درهم، بقيادة الفارس كونور بيسلي، وإشراف المدرب أحمد بن حرمش، مسجلاً زمناً قدره 1:25.43 دقيقة، بفارق ثلاثة أرباع الطول عن ((كوارتيير)) لـ((هاراس باج دو سول))، بقيادة الفارس خوسيه دا سيلفا، وإشراف المدرب جوليو أولاسكواجا.

وحل ثالثاً ((بريما سمر)) لمايكل هيلاري بيرك، ونجار بيرك، بقيادة الفارس جابرييل مالون، وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط الخامس

واقتنص ((الطارق)) لعبد المحسن العبد الكريم، لقب الشوط الخامس ((جبل علي كلاسيك)) لمسافة 1400 متر برعاية ((اسطبلات شادويل))، البالغة قيمة جوائزه 250 ألف درهم، بقيادة الفارس باتريك دوبس، وإشراف المدرب دووج واتسون، مسجلاً زمناً 1:24.93 دقيقة، بفارق رأس عن ((ينافس)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس بن كوين، وإشراف المدرب مايكل كوستا.

وجاء في المركز الثالث ((إيفرفاست)) لـ ((مزرعة كيدار - فرانكي اوكونور))، بقيادة الفارس سام هتشكوت، وإشراف المدرب دووج واتسون.

الشوط السادس

واحتفظ ((داراميثوس)) للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، بلقب الشوط السادس الرئيس ((جبل علي ستيكس)) لمسافة 1950 متر ((قوائم))، برعاية ((إيه آر إم القابضة))، البالغة قيمة جوائزه 500 آلف درهم، بقيادة الفارس أوسكار شافيز، وإشراف المدرب مصبح المهيري، مسجلاً زمناً قدره 1:58.52 دقيقة، بفارق ثلاثة أرباع الطول عن ((كينج اوتومان)) لـ ((مزرعة ثري شيمنيز))، بقيادة الفارس باتريك كوسجراف، وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وحل ثالثاً ((فرانز شتراوس)) لجريج برايس، بقيادة الفارس تاغ أوشي، وإشراف المدرب بوبات سيمار.

الشوط السابع

وحقق ((الباتريوتا)) لـ ((مزرعة لابوم))، لقب الشوط السابع ((كأس بنك دبي التجاري)) لمسافة 1600 متر، البالغة قيمة جوائزه 84 ألف درهم، بقيادة الفارس خوسيه دا سيلفا، وإشراف المدرب جوليو اولاسكواجا، مسجلاً زمناً قدره 1:37.97 دقيقة، بفارق نصف الطول عن ((أرابيان تيل)) لعائلة شبرا، بقيادة الفارس تاغ أوشي، وإشراف المدرب بوبات سيمار.

وجاء في المركز الثالث ((جاستس بروتوكول)) لسعيد حميد الطاير، بقيادة الفارس ساندرو بايفا، وإشراف المدرب إسماعيل محمد.

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