عنتر مرزوق: «دورينا» حالياً.. مباريات تُكسب ولا تُلعب

اختار عنتر مرزوق، مدير أكاديمية شباب الأهلي لكرة القدم، عنوان ((مباريات تُكسب ولا تُلعب)) للجولة 16، مشيراً إلى أن دوري أدنوك للمحترفين وصل بالفعل إلى مرحلة اهتمام وتركيز الأندية على تحقيق الفوز والنقاط الثلاث أكثر من تقديم الأداء الممتع، مع دخول المسابقة إلى مرحلة الحسم، سواء في صراع القمة، أو النجاة من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

وأوضح أن الوصل، ورغم إنه في الفترة الأخيرة لا يقدم مستوى البدايات هذا الموسم، ولكنه يحقق النتائج الجيدة، وهو الأمر المتوقع والمطلوب في المرحلة الحالية من فريق يرغب في الحفاظ على صدارته لترتيب الدوري، لأن الجماهير لن تسامح إذا قدمت مستوى جيداً وخسرت، ولكنها تسامح على الأداء إذا تحقق الفوز، وهو ما فعله الوصل عندما حقق فوزاً ثميناً على مستضيفه بني ياس 2 - 0، ليواصل الابتعاد بالصدارة بالوصول للنقطة 42، في المقابل، لم يقدم بني ياس المستوى الذي يدعو إلى التفاؤل بإمكانية التسجيل، وقال عنتر: ((الوصل أكد أمام بني ياس أنه قادر على التسجيل حتى في أسوأ حالاته، وأنه يسير بالطريقة الصحيحة نحو لقب طال انتظاره)).

أداء سهل

أشار عنتر مرزوق، إلى أن العين بدوره حقق فوزاً بأداء سهل على مستضيفه عجمان 4-0، وبين أن هذا الانتصار ثمرة الدفعة المعنوية الكبيرة التي حصل عليها الفريق بتفوقه على نفسه، وتجاوز الهزة النفسية بعد إصابة المهاجم الأبرز بالفريق لابا كودجو، بالفوز على النصر السعودي، والتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وأوضح أن فوز شباب الأهلي على ضيفه البطائح في الوقت القاتل 2-1، ساعد على استقرار الصراع الثلاثي على قمة الدوري دون تغيير، وفي إبقاء شباب الأهلي في دائرة المنافسة على اللقب، لأن التعادل ربما كان سيبعده كثيراً عن طموح المحافظة على الدرع، وقال: ((أتوقع أن يعطي الفوز في آخر دقيقة، دفعة معنوية كبيرة لشباب الأهلي قبل الجولات الحاسمة، خاصة وأن المسابقة توقفت لمدة أسبوعين تقريباً، بعد الجولة 16)).

واعتبر مدير أكاديمية شباب الأهلي لكرة القدم، أن الوصل يعد المستفيد الأكبر من هذه الجولة، في ظل الاستمرار بالفوز، والتمسك بفارق النقاط والقمة، وأوضح أن فترة التوقف الحالية، ستكون مؤثرة بشكل إيجابي وسلبي على بعض الفرق عندما تستأنف المسابقة، لأنها ستكون خلال شهر رمضان المبارك، إلى جانب أن الجولات المتبقية لا تتحمل فقدان أي نقاط، خاصة وأن الأندية المتنافسة على القمة ستلتقي وجهاً لوجه، وستكون نتائجها مؤثرة بشكل قوي على الصراع على درع الدوري هذا الموسم، وطالب أندية القمة بالحذر كثيراً أمام أندية المنطقة الدافئة أو الساعية للهروب من شبح الهبوط.

قفزة جيدة

رأى عنتر مرزوق، أن الوحدة حقق قفزة جيدة في الفترة الأخيرة، وحقق فوزاً سهلاً أمام مستضيفه حتا 4-0، وأكد أن تحسن نتائج الفريق مع مدربه الجديد غوران، يمكن أن يزعج ثلاثي القمة في الجولات المتبقية من عمر المسابقة، وأشار إلى أن صراع الهروب من الهبوط، من الممكن أن يمتد ليطول اتحاد كلباء وعجمان إذا لم تتحسن نتائج الفريقين، ويتجنبان إهدار النقاط كما فعل اتحاد كلباء بالتعادل مع الجزيرة 2-2، وخسارة عجمان من العين 0-4 في الجولة 16، خاصة بعدما حقق الإمارات فوزاً معنوياً مهماً على ضيفه خورفكان 2-1، ليصعد إلى المركز 13 قبل الأخير، ولكنه يبقى وحتا في المركز 14 الأخير، الأقرب إلى العودة لدوري الدرجة الأولى.













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