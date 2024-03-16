حرب غزة.. إلى أين؟

رغم أن هجوم حركة ((حماس)) على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي يمثل منعطفاً فارقاً في التاريخ الإسرائيلي، وسيبقى أحد السيناريوهات المرعبة التي تقض مضاجع مخططي السياسات الإسرائيليين فترات طويلة، فإن إسرائيل تواجه حالياً انقسامات داخلية لا تقل خطورة.

فالتماسك الظاهري الذي أنتجته الحرب ضد ((حماس)) ينحسر تدريجياً سواء بسبب طول فترة الحرب التي تعدت الخمسة أشهر، أو بسبب تفاقم الأزمات الداخلية وتحول الاختلافات الرسمية والحزبية والشعبية إلى خلافات وانقسامات تظهر وجود شروخ داخلية عميقة في الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

أحدث مظاهر الانقسامات هي الزيارة التي قام بها مؤخراً إلى الولايات المتحدة وبريطانيا بيني غانتس عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، وهي الزيارة التي تمت رغم غضب ورفض رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لدرجة أن الأخير أمر سفارتي إسرائيل في كل من واشنطن ولندن بعدم مساعدة غانتس كإجراء بروتوكولي متعارف عليه لوزير حالي، ولم يكتف بذلك بل وجه بإجراء تحقيق في كيفية حصول غانتس على تذكرة سفر إلى واشنطن رغم رفض رئيس الوزراء.

الأرجح أن الولايات المتحدة تلعب بورقة غانتس من أجل تعظيم الضغوط على نتانياهو ووزرائه المتشددين كبديل عن أي إجراء آخر لن تستطيع إدارة بايدن اتخاذه ضد إسرائيل لإجبارها على القبول بوجهة النظر الأمريكية بشأن وقف حرب غزة وقضايا تفصيلية أخرى تتعلق بمستقبل القطاع.

وحيث يريد البيت الأبيض وقف مسلسل الخسائر السياسية الناجمة عن هذه الحرب التي تؤثر بشكل واضح وملموس على فرص إعادة انتخاب بايدن لولاية رئاسية ثانية.

السؤال الآن: هل تنجح المناورة السياسية الأمريكية ـ البريطانية في تحقيق أهدافها؟ في الإجابة عن هذا السؤال يمكن القول إن نتانياهو قد حسم أمره بالمضي حتى النهاية في الحرب لأنه يعلم تماماً عواقب توقف القتال الآن.

ويعلم كذلك أن الرأي العام الإسرائيلي في مجمله يدعم مسألة استمرار الحرب، لاسيما في ظل عدم تحقيق نتائج ميدانية ملموسة أو بالأحرى أهداف هذه الحرب ولاسيما استعادة الرهائن، أو القضاء على حركة ((حماس)).

نزيف الخسائر البشرية والمادية الإسرائيلي لن يجبر نتانياهو ووزراءه المتشددين على القبول بصفقة لوقف الحرب بشكل نهائي، كما لم يعد يأبه كثيراً بالموقف الأمريكي والضغوط الدولية.

حيث بات يستعيض عن ذلك بأمرين مهمين أولهما يقينه من أن الولايات المتحدة، والغرب عموماً، لن تتخلى عن إسرائيل مهما حدث من خلافات أو تباينات في وجهات النظر، والأمر الثاني أن نتانياهو قد حشد اليمين المتطرف الإسرائيلي واستنفر قوى المجتمع الإسرائيلي لدعمه في مواصلة القتال دون أي اعتبار للمواقف الدولية.

الحاصل أن نتانياهو في أزمة حقيقية لو توقفت الحرب من دون تحقيق أهدافها، كما أن حركة ((حماس)) هي الأخرى في مواجهة أزمة وجودية لأن استمرار إسرائيل في ملاحقة الحركة يوجه ضربة قاصمة لكل ما وضعته من تصورات وسيناريوهات خاطئة بشأن إدارة هذه الأزمة.

لذا فإن أزمة طرفي الصراع هي العائق الحقيقي الذي يحول دون إيجاد مخرج نهائي للوضع الكارثي في قطاع غزة، فلا نتانياهو سيقبل بوقف نهائي للحرب، ولا ((حماس)) يمكن أن تقبل بصفقة تهدئة مؤقتة لا تضمن مستقبل قادتها الميدانيين.

ولعل حلول شهر رمضان يفرض ضغوطاً هائلة على جميع الأطراف سواء إسرائيل أو ((حماس)) أو الوسطاء والقوى الإقليمية والدولية، لأن استمرار الحرب والقتل خلال الشهر الفضيل سيثير الرأي العام الإسلامي بشكل أكثر توسعاً وتأثيراً، كما يوفر فرصة ثمينة للتنظيمات والقوى المتطرفة في الشرق الأوسط لاستنفار المشاعر.

هذه الحرب تحولت إلى مأزق معقد للغاية سواء على مستوى وقف القتال أو على صعيد ما بعد الحرب، وهذا كله يصب في خانة تأزيم موقف الإدارة الأمريكية التي فشلت حتى الآن في استخدام نفوذ واشنطن من أجل استعادة الاستقرار في واحدة من أكثر المناطق أهمية بالنسبة للولايات المتحدة.