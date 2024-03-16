لو أن سقراط حضر بين موسكو وكييف

رغم رسائل الطمأنة التي أرسلها الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب حالة الاتحاد إلى الأوكرانيين، إلا أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي، يبدو أنه لم يطمئن تماماً، فسارع إلى تركيا، يزورها ويطلب مسعاها بينه وبين الروس.

كان بايدن قد ألقى خطابه السنوي في مساء الخميس 7 مارس، وكان قد قال وهو يخاطب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الولايات المتحدة لن تتراجع أمامه في حربه على أوكرانيا.

وكان قد دعا الكونغرس، الذي كان يلقي الخطاب أمام جلسة مشتركة له، إلى أن يمرر المساعدات المطلوبة للعاصمة كييف، وألا يظل يؤخر تمريرها.

وكان هذا كله يكفي للطمأنة على الجبهة الأوكرانية، ولكن الواضح من تحركات الرئيس الأوكراني في اليوم التالي للخطاب، أن الطمأنة لم تكن كافية، فقام بزيارة إلى تركيا في 8 مارس، وهناك استقبله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقال إن جمع روسيا وأوكرانيا على طاولة واحدة للتفاوض، لا يبدو قريباً.

وليس سراً أن الأسابيع السابقة على الخطاب والزيارة معاً، شهدت تراجعاً في الحماس الأمريكي لدعم أوكرانيا، وكان التراجع على مستوى الكونغرس، أكثر منه على مستوى البيت الأبيض، ولكن في الحالتين، لم يكن زيلينسكي مطمئناً، وكان يتحدث دائماً عن نقص في الذخيرة لدى بلاده، وكان يحذر من عواقب ذلك على جبهة القتال.

وحتى أوروبا التي تظل أقرب إلى أوكرانيا، والأكثر تضرراً من الحرب، فإنها بدت مرتبكة هي الأخرى، وكان من مظاهر هذا الارتباك، حديث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن إمكانية إرسال جنود إلى أوكرانيا، ثم اعتذاره عما قاله في اليوم التالي.

ولا بد أن هذه حرب قد أرهقت أطرافها كلها، ولا فرق مما يبدو أمامنا بين أن يكون الإرهاق روسياً، أو يكون أوكرانياً، أو يكون أوروبياً، أو حتى أمريكياً.. ولماذا لا ترهق أطرافها كلها، وقد دخلت عامها الثالث، في الرابع والعشرين من فبراير المنقضي؟

وإذا كانت تركيا تشارك الأوكرانيين والروس حدودهما البحرية في البحر الأسود، وإذا كانت مع الأمم المتحدة قد ضمنت في صيف السنة قبل الماضية، اتفاقية تصدير الحبوب الروسية والأوكرانية من البحر الأسود، وإذا كان التصدير يتم عبر مضيق الدردنيل إلى بحر مرمرة، ثم منه إلى البحر المتوسط، عبر مضيق البوسفور، فوقف هذه الحرب مصلحة تركية لا شك..

ولا تزال تركيا تتوازن في تعاملها مع طرفي الحرب منذ بدايتها، وبطريقة ربما تدعوك إلى شيء من الإعجاب بما تفعله وتمارسه من سياسات في الموضوع.

فهي، على سبيل المثال، رفضت وترفض العقوبات الغربية التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وحلفاؤهما على روسيا، وهي في الوقت نفسه تؤكد على أنها تتمسك بوحدة الأراضي الأوكرانية، ثم هي في وجه ثالث، تعطي أوكرانيا الطائرة المُسيرة التركية ((بيرقدار))، وتقول إن عقد توريدها يتم وفق أسس تجارية، ويعود إلى فترة ما قبل بدء الحرب.

وكما ترى، فإنها تمارس توازناً دقيقاً للغاية، وتظهر في كل مراحل الحرب، وكأنها تمشي بين الطرفين على حبل مشدود، وتظل تحافظ على توازنها، فلا تسقط ولا تقع.

وهذا ربما هو الذي يمنحها درجة من المصداقية في السعي بينهما، وفي استضافة مسؤول روسي مرة، ومسؤول أوكراني مرةً ثانية، فلا يشعر أي منهما بأنها تنتصر للطرف الآخر عليه، وهذا أيضاً هو الذي دفع زيلينسكي إلى أن يزورها في اليوم التالي لخطاب الاتحاد.

ومن قبل زيلينسكي، كان وزير الخارجية الروسي لافروف يزورها، وكانت زيارته لا تخلو من التلميحات إلى أن بلاده لا مانع لديها من الجلوس على مائدة التفاوض، ولا من أن يسود السلام بين الجارتين روسيا وأوكرانيا.

ولكن سيظل تحديد المعاني بين البلدين، وبالطريقة التي كان سقراط يحرص عليها، هو التحدي الأكبر الذي يواجه كييف وموسكو معاً.. كان سقراط إذا حيّاه أحد فقال ((صباح الخير))، تساءل على الفور: ولكن قل لي من فضلك، ماذا يعني الخير عندك، وماذا تقصد به؟

ماذا يعني السلام في الحالة الروسية الأوكرانية، وهل هو معنى واحد، أم أنه معنيان مختلفان؟.. شيء من الالتزام بالمذهب السقراطي، كفيل بإنهاء هذه الحرب العبثية، التي لم يكسب فيها أي طرف.