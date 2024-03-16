أيها المشهور: هل أنت سعيد؟

أتذكر تماماً تلك الأيام البعيدة من عام 1997، عندما عرض الفيلم الأسطوري ((تيتانيك)).

فقد شاهدت الفيلم في السينما ست مرات متتالية، كنت ضمن الملايين الذين وقعوا في غرام ذلك الفيلم وبطليه: كيت وينسلت وليوناردو دي كابريو، اللذين قدما أداءً أسطورياً في هذا الفيلم الذي يعد إحدى أساطير هوليوود بعدما وصلت إيراداته حول العالم أكثر من 2.15 مليار دولار، بينما تكلف إنتاجه 200 مليون دولار، وحاز 11 جائزة أوسكار.

كل هذا نقل بطلي الفيلم إلى منطقة أخرى تماماً من الشهرة والثراء والانتشار، ولكن ليس من السعادة كما اتضح من تصريحات بطلته وينسلت، التي قالت في أحد اللقاءات:

((كنت ممتنة بالطبع، وكنت صغيرة (كان عمرها 22 عاماً)، وتمكنت من الحصول على شقة، لكنني لم أرغب في أن يلاحقني أحد، لقد شعرت أنه يجب عليّ أن أبدو وأتصرف بطريقة معينة، ولأن تطفل وسائل الإعلام كان كبيراً جداً في ذلك الوقت، فقد كانت حياتي غير سعيدة إطلاقاً)).

اليوم وبعد 27 عاماً وهي في الخمسين من عمرها تقول كيت وينسلت: ((إن كلمة الشهرة أصبحت ((سخيفة))، ولم أعد اعتبرها ((عبئاً)) بعد الآن)). لقد أنضجتها السنوات والكثير من الأفلام والشهرة، وغادرت تلك الشابة ذات الـ22 ربيعاً. إن الشهرة اختبار لا يمكن أن يحتمله هذا العمر الغض، وتحديداً في دوائر هوليوود الشرسة.

تحتاج الشهرة للكثير من الوعي والنضج والتوازن، ويحتاج المشهور إلى عدد من المخلصين والمستشارين الذين يحمونه من نفسه، ومن وحش الشهرة، خاصة حين يكون في سن صغيرة، وحين تتدفق عليه الأموال بلا حساب، فكثير من نجوم هوليوود وقعوا في شباك الشهرة، وتحولوا إلى ضحايا المخدرات، وانتهى بهم الأمر مقتولين في ظروف غامضة.

صحيح أن المشهور يحظى بمعاملة خاصة أينما كان، ويتم الاحتفاء به، وتتدفق عليه الثروة، وقاعدة المعجبين العريضة، لكن ذلك كله يكون مترافقاً مع قيود، في مقدمتها أن المشهور لا يستطيع فعل الأشياء التي يفعلها الآخرون ببساطة، إنه تحت الأضواء دائماً، بينما حياته وخصوصياته وأفكاره وعلاقاته وصوره مشاع للجميع، فأي بؤس هذا؟!.