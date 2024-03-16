ويبقى رمضان لكن؟!..

قبل رمضان بأيام قليلة، كنت مع أبنائي أجهز لدخول الشهر الفضيل. وهذه من العادات التي أحبها وأتمسك بها، ربما تكون عادية بالنسبة للبعض، لكنها تعني لي الكثير، وأن أتشارك معهم الاستعداد لدخول الشهر الفضيل على عدة جوانب، ومنها الروحية والتذكير بأهمية هذا الشهر من العبادات والتقرب إلى الله وعمل الخير، والصحية والاجتماعية والأسرية ممثلة بلمة العائلة وصلة الأرحام. وقد صدمني أحدهم حينما قال إن كل ما تقولينه بلا جدوى، أنا لا أشعر بأي من هذا. كل شيء بلا روح ولا شعور، وكما قالها: ((أنا ما احس إنه رمضان أو حتى عيد، كله عادي))، وهذه كلمات طفل في بداية طريق الحياة.

لماذا لا يشعر أبناؤنا بلذة ما شعرنا به، لماذا كل الألوان في نظرهم سواء؟ ما يثير الغرابة فعلاً أن هذا لم يكن رأيه وحده، فقد سمعت الكثير من الأصدقاء والزملاء يكررون نفس الكلمات. هل لأن كل شيء أصبح في متناول اليد ومتوفر لدرجة أن لذته فقدت، أم أننا عشنا تفاصيل بذكريات تخصنا، وتؤثر فينا، وحدنا.

في الواقع، لم تعد اللمات والجمعات سهلة وبسيطة كما كانت، لأن كل شيء أصبح للصورة، وأصبح صورة بلا طعم، لم تعد لمة الأهل تزينها سفرة رمضان، بل أصبحت الأعذار أكبر من أن تجمع الجميع على سفرة واحدة. وكما سمعتها من أمي، حفظها الله: ((تعددت البيوت وكبرت مجالسها، لكنها مهجورة بلا روح)). فعندما كانت البيوت أقل وأصغر، كنا نرتص على هذه السفرة الطويلة وتجمعنا الضحكات.

رمضان هو رمضان، ولا يزال الشهر الفضيل بكل فضائله، لكن النفوس تغيرت ومتطلبات الحياة لم تعد كما كانت.

ويبقى السؤال.. يبقى رمضان.. لكن أين نحن؟