الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على فندق في مقديشو

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً في العاصمة الصومالية مقديشو وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص الأبرياء.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الصومالية والشعب الصومالي الشقيق، ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

مقتل المنفذين

وكانت الشرطة الصومالية أعلنت، أول من أمس، قتل جميع منفذي الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً قرب القصر الرئاسي بالعاصمة مقديشو. وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية ((صونا)) أن فرقة من قوات الحرس الرئاسي وقوات الشرطة الوطنية الصومالية طوقت الفندق الذي سيطر عليه مسلحون في هجوم مباغت.

وأضافت إن قوات الأمن تمكنت من قتل المهاجمين الذين تحصنوا بالفندق الذي يتردد عليه مسؤولون حكوميون وبرلمانيون من دون أن توضح ما إذا كانت قوات الأمن استعادت السيطرة على الفندق.

وكان مسلحون ينتمون لحركة ((الشباب)) المرتبطة بتنظيم ((القاعدة)) الإرهابي داهموا فندق ((سيل)) في مقديشو ما أوقع عدداً من القتلى والجرحى.

وقالت الشرطة إن 5 إرهابيين بين القتلى، وأصيب في الهجوم أكثر من 30 شخصاً بينهم 4 من أعضاء البرلمان. وقاد انتحاري سيارة ممتلئة بالعبوات الناسفة أمام المبنى، ثم اقتحم مقاتلو ((الشباب)) الفندق الشهير بين النخبة السياسية في المدينة. وكان الفندق هدفاً لعديد من الهجمات الإرهابية في الماضي.

تصفية قيادات

من جهة أخرى أعلن الجيش الوطني الصومالي نجاحه في تصفية قيادات بارزة وعناصر من حركة الشباب الإرهابية في عملية عسكرية بوسط البلاد.

ووفق وكالة الأنباء الصومالية ((صونا)) أمس السبت، ((جرت العملية العسكرية بالتعاون مع المقاومة الشعبية في منطقة تابعة لمدينة حررطيري والتي أسفرت عن مقتل نائب مسؤول الجبهات في محافظتي مدج وجلجدود، وقيادي أجنبي، بالإضافة إلى خمسة من عناصر الميليشيات)).

وأشارت إلى أن ((تنفيذ العملية العسكرية جاء بناءً على معلومات استخباراتية أثناء مرور الميليشيات في طريق منطقة دوماي، حيث نجح الجيش في الاستيلاء على المعدات العسكرية التي كانت بحوزتهم)).

وطبقاً للوكالة، ((يدعى القيادي البارز، الذي قتل في العملية العسكرية، محمد إسحاق أو-راجي وكان يشغل منصب نائب مسؤول الجبهات لدى ميليشيات حركة الشباب في محافظتي مدج وجلجدود)).

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