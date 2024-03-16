مقتل 7 جنود باكستانيين بانفجارشمال وزيرستان

ذكر مسؤولون أن انتحاريين صدما بسيارتهما المفخخة نقطة تفتيش عسكرية باكستانية، أمس السبت، ما أسفر عن مقتل سبعة جنود على الأقل، في أعنف هجوم منذ الانتخابات الوطنية التي جرت الشهر الماضي.

وقع الهجوم، في منطقة ((شمال وزيرستان))، بالقرب من الحدود مع أفغانستان، التي كانت لفترة طويلة مقراً للمتشددين الذين لهم صلة بتنظيم ((القاعدة)) وحليفته حركة ((طالبان)).

وجاء في بيان صادر عن الجيش الباكستاني أن ستة مهاجمين على الأقل قتلوا أيضاً في الانفجار والمعركة، التي تلته واستمرت لساعات عدة. وأضاف البيان أن مهاجماً انتحارياً فجّر نفسه أولاً عند مدخل نقطة التفتيش، قبل أن يصدم انتحاري آخر البوابة بسيارته.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها، لكن حركة ((طالبان الباكستانية))، وتنظيم ((داعش))، يهاجمان قوات الأمن والمدنيين في المنطقة.

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