مقتل 7 جنود باكستانيين بانفجارشمال وزيرستان

(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكر مسؤولون أن انتحاريين صدما بسيارتهما المفخخة نقطة تفتيش عسكرية باكستانية، أمس السبت، ما أسفر عن مقتل سبعة جنود على الأقل، في أعنف هجوم منذ الانتخابات الوطنية التي جرت الشهر الماضي.
وقع الهجوم، في منطقة ((شمال وزيرستان))، بالقرب من الحدود مع أفغانستان، التي كانت لفترة طويلة مقراً للمتشددين الذين لهم صلة بتنظيم ((القاعدة)) وحليفته حركة ((طالبان)).
وجاء في بيان صادر عن الجيش الباكستاني أن ستة مهاجمين على الأقل قتلوا أيضاً في الانفجار والمعركة، التي تلته واستمرت لساعات عدة. وأضاف البيان أن مهاجماً انتحارياً فجّر نفسه أولاً عند مدخل نقطة التفتيش، قبل أن يصدم انتحاري آخر البوابة بسيارته.
ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها، لكن حركة ((طالبان الباكستانية))، وتنظيم ((داعش))، يهاجمان قوات الأمن والمدنيين في المنطقة.
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