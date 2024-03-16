روسيا تحبط محاولات أوكرانية للتوغل في أراضيها

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن روسيا أحبطت محاولات أوكرانية عدة للتوغل في أراضيها، في أحدث حلقة من سلسلة الهجمات التي أبلغت عنها خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن محاولات التوغل نفذتها جماعات أوكرانية ((مسلحة وتخريبية)).

وفي مدينة بيلغورود، قتل شخصان هما رجل وامرأة، وفق ما أفاد حاكم المنطقة فياتيسلاف غلادكوف عبر ((تيلغرام)). وتعرضت مصفاتا نفط روسيتان أخريان لهجوم بمسيرات السبت. واستهدفت المسيرات المصفاتين في منطقة سامارا الروسية، التي تبعد أكثر من ألف كيلومتر عن الحدود الأوكرانية.

واشتعلت النيران في وحدة معالجة المنتجات البترولية في نطاق مصفاة روسنفت بي جيه اس سي، في سيزران، بحسب ما نقلته وكالة ريا نوفوستي الروسية عن حاكم المنطقة ميتري ازاروف. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 108 مسيرات أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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