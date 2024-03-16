انفجار لغم يودي بحياة 16 مدنياً شمالي سوريا

(MENAFN
- Al-Bayan)
قُتل 16 مدنياً من جامعي ((الكمأة))، على الأقل، أمس السبت، جراء انفجار لغم بشاحنة صغيرة أقلّتهم شمالي سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حادثة تتكرر خلال موسم جمع الثمرة الصحراوية.
وأشار المرصد الى مقتل ((16 مدنياً، بينهم تسع نساء على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة، جراء انفجار لغم بشاحنة صغيرة في منطقة صحراوية ينتشر فيها تنظيم (داعش) في ريف الرقة الشمالي)).
وأقلّت الشاحنة، وفق المرصد، أكثر من عشرين مدنياً، بينما كانوا بصدد البحث عن ثمرة ((الكمأة)) التي يمتد موسم جمعها بين فبراير وأبريل.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN16032024000110011019ID1107985958
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.