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انفجار لغم يودي بحياة 16 مدنياً شمالي سوريا

3/16/2024 7:14:36 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قُتل 16 مدنياً من جامعي ((الكمأة))، على الأقل، أمس السبت، جراء انفجار لغم بشاحنة صغيرة أقلّتهم شمالي سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حادثة تتكرر خلال موسم جمع الثمرة الصحراوية.

وأشار المرصد الى مقتل ((16 مدنياً، بينهم تسع نساء على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة، جراء انفجار لغم بشاحنة صغيرة في منطقة صحراوية ينتشر فيها تنظيم (داعش) في ريف الرقة الشمالي)).

وأقلّت الشاحنة، وفق المرصد، أكثر من عشرين مدنياً، بينما كانوا بصدد البحث عن ثمرة ((الكمأة)) التي يمتد موسم جمعها بين فبراير وأبريل.

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