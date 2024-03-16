الروس يواصلون عملية الاقتراع لاختيار رئيس جديد

تواصل مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الروسية فتح أبوابها تباعاً أمام الناخبين حسب التوقيت المحلي في اليوم الثاني من التصويت المستمر حتى اليوم الأحد الـ17 من مارس الجاري.

فيما أفادت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، أمس السبت، بأن نسبة مشاركة الناخبين بلغت 50.01 % حتى الساعة 16:13 بتوقيت موسكو.

وذكرت اللجنة، في بيان: ((نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية في عموم البلاد بلغت 50.01 % حتى الساعة 16:13 بتوقيت موسكو)).

هذا، وحدد مجلس الاتحاد الروسي موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس 2024، وقررت لجنة الانتخابات المركزية أن يستمر التصويت 3 أيام في 15 و16 و17 مارس، لتصبح هذه أول انتخابات رئاسية روسية تستمر 3 أيام.

ويتنافس على منصب رئيس روسيا الاتحادية في الانتخابات المرتقبة، أربعة مرشحين، هم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين (مرشح مستقل)، وثلاثة مرشحين من الأحزاب الممثلة في البرلمان، ليونيد سلوتسكي (الحزب الديمقراطي الليبرالي)، وفلاديسلاف دافانكوف (الناس الجدد)، ونيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي في روسيا الاتحادية).

ويتجاوز عدد الناخبين 112 مليوناً في أراضي روسيا ويصل إلى نحو مليونين في الخارج.

وكان الرئيس بوتين قد دعا في كلمة خاصة للشعب جميع المواطنين إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن مصير روسيا لا يحدده أحد سوى مواطنيها.

وأدلى المرشح الرئاسي بوتين مساء الجمعة بصوته في الانتخابات عبر التصويت الإلكتروني.

وأعلنت وزارة التنمية الرقمية الروسية أن نسبة المشاركة في التصويت عن بعد في الانتخابات الرئاسية الروسية بلغت 82% حتى الساعة 11:00 صباحاً بتوقيت موسكو.

كما أدلى رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين بصوته عبر الإنترنيت، ودعا المواطنين في كلمة مقتضبة إلى التصويت اليوم وغداً لتحقيق أعلى نسبة من المشاركة.

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