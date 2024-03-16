رسائل نتانياهو المتناقضة... «اجتياح رفح» وإرسال وفد للتفاوض

بعد أن سقطت ورقة التوت التي كانت تواري سوءات الحرب التي تشنها حكومة بنيامين نتانياهو في قطاع غزة منذ خمسة أشهر ونيف، بمقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء.

ومع انحسار الدعم المطلق والتأييد اللامحدود من قبل الولايات المتحدة والغرب، لم تعد الخلافات بين نتانياهو وداعمه الأكبر والأهم الرئيس الأمريكي، جو بايدن سراً، وخرجت إلى العلن حتى باتت مادة خصبة لوسائل الإعلام بشكل شبه يومي.

وفي ظل تصاعد تلك الخلافات ووصولها إلى حد التراشق اللفظي مع تزايد الضغوط الشعبية المطالبة بوقف الدعم المقدم لإسرائيل، خرج مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ليعلن موافقته على خطط الاجتياح البري لمدينة رفح جنوب القطاع، حيث يتكدس أكثر من مليون ونصف المليون شخص، وهي القضية التي فجرت خلافاً عميقاً بين نتانياهو وبايدن خلال الأيام القليلة الماضية.

إعلان يبدو في ظاهره تحدياً للتحذيرات الدولية العديدة، ومن بينها الأمريكية، من تداعيات اجتياح رفح دون التفكير في مصير عشرات الآلاف من المدنيين المتكسدين فيها، لكنه يحمل في باطنه الكثير من التناقضات، حيث جاء متزامناً مع إعلان تل أبيب أنها سترسل وفداً إلى قطر لمواصلة المفاوضات الرامية إلى تأمين إطلاق سراح بقية الرهائن الذين تحتجزهم حركة ((حماس)).

وبينما لم تعلق حركة ((حماس)) على مصادقة نتانياهو على خطط اجتياح رفح، كررت واشنطن موقفها بأنه ((لا يمكن أن ندعم عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح بطريقة لا تضمن أمن أكثر من مليون شخص هناك)).

وحذر البيت الأبيض، من أن ((أي عملية عسكرية في رفح دون مراعاة سلامة المدنيين ستكون كارثية وسنواصل الحديث مع إسرائيل بشأن ذلك)).

ويبدو أن البيت الأبيض أراد الحفاظ على زخم المفاوضات بقوله إن تصور ((حماس)) الأخير ((يقع بالتأكيد ضمن إطار الصفقة التي عملنا عليها خلال الأشهر الماضية... متفائلون بحذر بأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة تتحرك في الاتجاه الصحيح)). وأضاف: ((لم نر خطة إسرائيل بشأن رفح ونود أن نطلع عليها.. نشارك عن كثب في مفاوضات الدوحة ونعتقد أنه يمكننا أن نحرز تقدماً)).

في السياق، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إرسال إسرائيل فريقاً للتفاوض، بأنه يعكس إمكانية وضرورة التوصل لاتفاق بشأن صفقة تبادل في غزة، مشيراً إلى أنّ الولايات المتحدة ستبذل كل ما في وسعها لإنجاز اتفاق تبادل للأسرى المحتجزين في قطاع غزة.

يأتي ذلك، بينما ذكرت صحيفة ((وول ستريت جورنال)) الأمريكية، أن ((حماس)) قدمت تنازلات في محادثات وقف إطلاق النار، بعد التهديد بطردها من قطر وعدم تحقق توقعاتها بشأن الأقصى في رمضان. ونقلت الصحيفة، عن وسطاء أن تنازلات حماس بشأن تبادل الأسرى وتراجعها عن مطالبتها بوقف دائم للقتال قبل التوصل إلى اتفاق، جعلت مواقف الجانبين في المحادثات في أقرب نقطة منذ أسابيع، ويجدد هذا التحول الآمال في توقف أعمال العنف على الأقل، بعد انهيار الجولة السابقة من المناقشات.

من جهتها، سلطت صحيفة ((واشنطن بوست)) الأمريكية، الضوء على جانب آخر من سوءات حرب غزة، وأشارت إلى أن نتنياهو يحتفل علناً على مدار الأشهر الثلاثة الماضية بسقوط ((حماس)) في شمال غزة، متجاهلاً التحذيرات بأن الشح الشديد في الغذاء واتساع فراغ السلطة من الأسباب التي أدت إلى خلق حالة من الفوضى.

ورأى عيران عتصيون، النائب السابق لرئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، أن الوضع في شمال غزة يسلط الضوء على عمق المستنقع والفوضى وعدم القدرة على إعادة أي نوع من الحياة الطبيعية، بعد انتهاء المراحل الأكثر كثافة من القتال.

وأضاف أن منع حدوث مجاعة هو مسؤولية إسرائيل من الناحية القانونية، والقيام بخلاف ذلك سيكون ضد المعايير التي تتظاهر إسرائيل بأنها تتمسك بها، ولكن أيضاً من الناحية الاستراتيجية، يجب فعل ذلك من أجل تجنب الضغوط الدولية))، وفق الصحيفة.

ووسط هذا الحديث لمسؤولين إسرائيليين عن غياب الرؤية والتخطيط و((الفشل)) في شمال غزة طيلة هذه الأشهر، يشكك محللون في وجود خطط مدروسة لمغامرات نتانياهو المحفوفة بالمخاطر، سواء باجتياح رفح برياً أو القيام بمثل هذه العملية في لبنان، ما يشي بأن الأيام المقبلة ربما تحمل لمنطقة الشرق الأوسط تطورات ساخنة، وسط تحذيرات من اتساع نطاق الصراع والدخول في دوامة أوسع من العنف.

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