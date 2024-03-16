الأردن ومصر وأمريكا وألمانيا تنفذ 5 إنزالات جوية على شمال غزة

نفذ الأردن، بمشاركة عدة دول، أمس، خمس عمليات إنزال جوي على شمالي قطاع غزة، تشمل مساعدات طبية وغذائية، في حين قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، إن شحنة ثانية من المساعدات الغذائية جاهزة لمغادرة قبرص والتوجه بحراً إلى غزة.

ووفق قناة ((المملكة)) الأردنية، أمس، شاركت في عملية الإنزال الجوي التي استهدفت عدداً من المواقع في شمال القطاع طائرتان تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة مصرية وأخرى أمريكية وطائرة ألمانية. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، أن طائرة أمريكية وأخرى أردنية أسقطتا، أمس، إمدادات غذائية للمدنيين الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.

وذكرت القوات الجوية الألمانية، أنها نفذت عملية إسقاط جوي على القطاع شملت أربعة أطنان من مواد الإغاثة.

وقالت وزارة الخارجية على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: ((كل طرد مهم، لكن عمليات الإسقاط الجوي تعد مجرد قطرة في بحر)). ووصفت الملكة رانيا، قرينة العاهل الأردني، عبدالله الثاني في مقابلة مع شبكة ((سي.إن.إن))، عمليات الإسقاط الجوي بأنها ((حرفياً مجرد قطرات في محيط من احتياجات لم يجر تلبيتها بعد))، متهمة إسرائيل ((بقطع كل ما هو مطلوب للحفاظ على حياة الإنسان: الغذاء والوقود والدواء والمياه)).

إلى ذلك، قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، إن شحنة ثانية من المساعدات الغذائية جاهزة لمغادرة قبرص والتوجه بحراً إلى غزة، وذلك بعد وصول أول شحنة مساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر الليلة قبل الماضية.

ووصل نحو 200 طن من المواد الغذائية إلى القطاع في وقت متأخر الجمعة، وهي أول شحنة تسلك الطريق الجديد لإرسال المساعدات إلى قطاع غزة، الذي دمرته الحرب المستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر.

وقال خريستودوليدس للصحافيين: ((بدأت السفينة الأولى عودتها إلى قبرص، ونحن مستعدون لإرسال السفينة الثانية)).

وترسو السفينة الثانية، التي تحمل 240 طناً من المساعدات، في ميناء لارنكا في انتظار إشارة الإبحار.

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