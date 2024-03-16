«أونروا»: 1 من كل 3 أطفال دون العامين يعاني سوء تغذية حاداً في غزة

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ((أونروا))، أمس، إن واحداً من كل ثلاثة أطفال تحت سن العامين في شمال غزة يعاني الآن سوء تغذية حاداً، وإن المجاعة تلوح في الأفق.

وقالت ((أونروا)) في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: ((سوء التغذية لدى الأطفال ينتشر بسرعة ويصل إلى مستويات غير مسبوقة في غزة)).

وبعد مرور أكثر من خمسة أشهر على بداية الحرب الإسرائيلية في غزة والتي أثارها هجوم حركة ((حماس)) في السابع من أكتوبر، ساد الخراب في جزء كبير من القطاع مع نزوح معظم سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ويواجهون أزمة إنسانية كبيرة.

وأفادت مستشفيات في غزة، بأن بعض الأطفال يموتون بسبب سوء التغذية والجفاف. ومن المتوقع أن تقدم الهيئة الدولية المعنية بمراقبة انعدام الأمن الغذائي (التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) قريباً تقريراً عن مدى أزمة الجوع في غزة بعد أن قالت في ديسمبر الماضي، إن هناك خطر حدوث مجاعة خلال فترة توقعات تمتد حتى مايو. ولكي تعلن الهيئة حالة المجاعة، يجب أن يعاني ما لا يقل عن 20 % من السكان من نقص حاد في الغذاء، مع معاناة واحد من كل ثلاثة أطفال من سوء التغذية الحاد ووفاة شخصين من كل 10 آلاف شخص يومياً بسبب الجوع أو سوء التغذية والمرض.

ودعت دول الغرب، إسرائيل إلى بذل المزيد من الجهد للسماح بدخول المساعدات، وتقول الأمم المتحدة إنها تواجه ((عقبات مهولة))، بما في ذلك إغلاق المعابر والتدقيق المرهق والقيود على الحركة والاضطرابات داخل غزة. وبدأت عمليات إسقاط مساعدات الإغاثة من الجو والتسليم عبر البحر إلى غزة، لكن وكالات الإغاثة تقول إن هذه ليست بديلاً عن توصيل الإمدادات عن طريق البر.

واتهمت إسرائيل، ((أونروا)) بالتواطؤ مع ((حماس)) قائلة إن بعض موظفيها شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر، ودعت إلى تفكيك الوكالة. وأوقف مانحون رئيسيون التمويل مؤقتاً بسبب هذه المزاعم. ونفت ((أونروا)) ذلك. وأطلقت هيئة الرقابة التابعة للأمم المتحدة والـ((أونروا)) نفسها تحقيقات لم يتم الإعلان عن نتائجها بعد.

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