غزة .. قصف وغارات وآمال هدنة

تجدد الأمل بالتوصل لهدنة في الحرب الدائرة بين إسرائيل و((حماس)) منذ أكثر من خمسة أشهر في قطاع غزة، بالتزامن مع ذلك لم يهدأ القصف والغارات الإسرائيلية، والتلويح الإسرائيلي باجتياح رفح.

وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، صباح السبت، مقتل 36 شخصاً في ضربة استهدفت عند السحور في ليلة الجمعة الأولى من رمضان منزلاً يؤوي عشرات النازحين من عائلة الطباطيبي وأنسبائهم، بينهم أطفال ونساء حوامل، في مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة.

في مستشفى ((شهداء الأقصى)) في دير البلح القريبة، وقف محمد الطباطيبي (19 عاماً) وهو مصاب في يده اليسرى، بين عشرات الجثث الملقاة على الأرض في ساحة قسم الطوارئ يبكي عائلته.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه استهدف مقاتلين لـ((حماس)) في منطقة النصيرات بناءً على معلومات استخباراتية.. ووجهت قوات الجيش طائرة لضرب عناصر حماس، لكنه لم يشر إلى استهداف منزل العائلة النازحة.

وفي مدينة رفح في الجنوب، أكد القدرة مقتل عصام ضهير مؤذن مسجد حمزة وابنيه باسل ومحمد، وهم حول مائدة السحور في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزل العائلة في منطقة خربة العدس، وهو ما أكده أفراد من العائلة.

واتهمت حماس، الجيش الإسرائيلي بارتكاب جريمة مكتملة الأركان باستهداف أكثر من 12 منزلاً خلال الليل وتنفيذ أكثر من 60 غارة جوية، وقصف مدفعي مكثف على كل أنحاء القطاع، متحدثاً عن اشتباكات، خصوصاً في حي الزيتون في مدينة غزة وفي عدة مناطق في خان يونس في الجنوب.

وقالت وزارة الصحة، إنه حتى صباح اليوم الثاني والستين بعد المئة للحرب وصل إلى المستشفيات 63 قتيلاً، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، جراء ارتكاب إسرائيل مجازر بحق المدنيين، ولا يزال عشرات مفقودين تحت الأنقاض.

هدنة

ونقلت وكالة ((رويترز))، عن مصدر لم تسمه، أن رئيس المخابرات الإسرائيلية، ديفيد برنياع، سيلتقي رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن، في الدوحة، اليوم، في إطار مفاوضات غزة الرامية إلى بحث الاتفاق على وقف إطلاق النار.

وأشار المصدر، وفق ((رويترز))، إلى أن الاجتماع سيضم مسؤولين مصريين، وسيركز على الفجوات المتبقية بين إسرائيل وحماس.

واعتبر المصدر، أن الاجتماع رد مباشر على أحدث مقترح من حماس بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

من جهتها، أفادت وكالة ((أسوشيتد برس))، نقلاً عن مسؤولين مصريين، بأنه من المتوقع أن تستأنف المحادثات بشكل جدي في قطر، اليوم، لكنهم لم يستبعدوا إمكانية تأجيلها إلى غد الاثنين.

وستكون هذه المحادثات في الدوحة الأولى خلال شهر رمضان، التي يشارك فيها مسؤولون إسرائيليون وقادة من حماس في مفاوضات غير مباشرة، وفق ما أوردت وكالة ((أسوشيتد برس)).

واقترحت حماس، الجمعة، اتفاق هدنة من ستة أسابيع يتضمن مبادلة رهائن بأسرى فلسطينيين، في ما اعتبر موقفاً أكثر مرونة بعد أن كانت تطالب بوقف إطلاق نار نهائي قبل أي اتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الجمعة، أن الدول الوسيطة، خصوصاً الولايات المتحدة وقطر ومصر، تعمل بلا كلل على سد الفجوات المتبقية، بينما أبدى البيت الأبيض تفاؤلاً حذراً بإمكان التوصل لهدنة.

ولفت المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، إلى أن اقتراح حماس يندرج ((ضمن حدود)) ما ناقشه المفاوضون خلال الأشهر الأخيرة.

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