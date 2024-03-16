حكم صبغ اللحية

يقول السائل:

ما حكم وضع الصبغ الأسود على اللحية، وهل يبطل الوضوء والغسل؟

الإجابة:

صبغ الشعر جائز، ولا يؤثر في صحة الطهارة.

ثم إن صبغ الشعر بغير السواد جائز للمرأة والرجل؛ بل ذهب بعضهم إلى استحبابه لتغيير الشيب، لما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((غيّروا هذا الشيب واجتنبوا السواد)).

فالنهي إنما ورد عن السواد، فذهب بعض أهل العلم إلى كراهته، وبعضهم إلى تحريمه. أما غير السواد فيستحب تغيير الشيب به، ما لم يكن في ذلك غش أو خداع أو تدليس، كمن يفعله لمن يتقدم للزواج، أو تفعله المرأة تدليساً على الخاطب.

قال النووي في روضة الطالبين 1/ 276: ((خضاب المرأة بالسواد إن كانت خلية من الزوج وفعلته فهو حرام، وإن كانت زوجة وفعلته بإذنه فجائز على المذهب، وقيل: وجهان كوصل الشعر)).

والخلاصة أن الصبغ بالأسود منعه فريق من أهل العلم، لكن أدلتهم خاصة بالرجال، أو على حالة التدليس؛ كالمرأة العجوز التي تريد أن تبدو شابة ليُرغب في زواجها، أما المتزوجة التي يعلم ذلك زوجها، فلا بأس بصبغ شعرها، بل إن بعض الفقهاء أجازه للرجال، وما ورد من النهي عنه فمحمول على الإغراء والتهاون في الطاعة.

قال ابن مفلح الحنبلي في كتابه ((الآداب الشرعية)): مذهب الحنابلة يُسَنّ تغيير الشيب، وفيه حديث الصحيحين ((إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخال

فوهم))، ويستحب بحناء وكتم، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما رواه أحمد وابن ماجه بإسناد ثقات، ولفعل أبي بكر وعمر، متفق عليهما، ويكره بالسواد، نص عليه أحمد، قيل له: يكره الخضاب بالسواد؟ قال: إي والله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن والد أبي بكر: ((وجنّبوه السواد)) رواه مسلم، والسبب أن الشيخ الهرم إذا خضب شعره بالسواد يكون مُثْلة.

ورخّص فيه إسحاق بن راهويه للمرأة تتزين به لزوجها، ولا يكره للحرب. وعند الشافعية: يستحب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة، ويحرم بالسواد، على الأصح عندهم. انتهى. فيفتى بجوازه للمرأة المتزوجة بإذن زوجها حتى تتجمل وتتزين له، ويمنع للتغرير وللتدليس، أو لمن لا زوج لها.

والخضاب بالسواد لا يمنع الوضوء ولا الغسل.

هذه الفتاوى بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي