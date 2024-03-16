أحمد الصيني.. جسر محبة بين الشعوب بثقافات متعددة

أحمد الصيني أو ((لي الخليجي)) أو ((صيني يتكلم خليجي))، ألقاب مرتبطة بشاب صيني استطاع أن يأسر ملايين المتابعين في منصات التواصل، من خلال خفة ظله وسرد يومياته وما يحدث فيها بأسلوب فريد، وبلهجة خليجية، من خلال إتقانه اللهجة الإماراتية التي أقام في موطنها، حيث درس المراحل الابتدائية والثانوية والجامعية في الإمارات، كما يتقن اللهجة السعودية بفضل ارتباطه بسعودية أنجب منها 3 أولاد و4 بنات.

ريادة أعمال

تمكن أحمد الصيني من وضع بصمة حضوره كرائد أعمال عبر امتلاكه مجموعة شركات متخصصة في توزيع المواد الغذائية وألعاب الأطفال وغيرهما، كما امتلك القلوب ففاز بأكثر من 500 مليون مشاهدة عبر منصات التواصل المختلفة.

أيقونة الشباب

@leekhaleeji، أصبح أيقونة للشاب الذي جمع بين ثقافات متعددة من أقصى شرق آسيا إلى غربها ليكون جسر محبة بين الشعوب ونموذجاً لتقريبها بلهجة فيها الكثير من الود، التي هي اللغة التي تعلمها خلال تواجده في أرض جمعت بين أكثر من 200 جنسية لغة الود والتعايش والسلام، أرض الإمارات التي صقلت شخصيته السمحة بكثير من عنفوان شاب لم يتقن اللهجة الخليجية بل أبدع في فنون التواصل مع الآخر بخفة روح متناهية في الرقة.

عبور واثق

هذا الأسلوب الفريد في إيصال رسائله الاجتماعية أهّلته أن يدخل عالم التلفزيون ولو بأدوار عابرة لكنها في الوقت نفسه معبرة عن شاب طموح جمع بين ثقافات متعددة فقد شارك في تأدية دور في مسلسل ((سكة سفر))، ولأنه نشأ وترعرع في أرض الإمارات فقد رشحه المخرج القدير هاني الغص في فيلم إماراتي قريباً لتجسيد قصة شاب أحب الإمارات فأحبته ونجح وتميز على أرضها، أرض الخير والعطاء.