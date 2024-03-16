3 لترات من المياه يومياً تقي مرضى الكلى من الجفاف

يعدّ المصابون بأمراض الكلى من أكثر الأشخاص تأثراً بتغيير الأنماط الغذائية خلال شهر رمضان، فحالتهم تتحسن أو تسوء، حسب ضبطهم لغذائهم وشرابهم.

ولذا فقد تشكل الإصابة بأحد أمراض الكلى أحد أكثر الأمور العالقة حول إمكانية صيامهم في الشهر الفضيل، وبحسب أطباء فإن شرب 3 لترات من المياه يومياً يقي مرضى الكلى من الجفاف.

وأكد الدكتور عبدالقادر الزرعوني استشاري المسالك البولية ورئيس جمعية الإمارات للمسالك، أنه يجب على المصابين بأمراض الكلى مراجعة الطبيب المختص كل حسب حالته قبل البدء بالصوم لمعرفة ما إذا كان يجوز لهم أن يصوموا من الناحية الطبية، وماهي الخطوات التي يجب مراعاتها خلال الصوم، كما أنه في أغلب الحالات التي تعاني من حصى الكلى قد لا يشكل الصيام مشكلة كبيرة.

ولكن يشترط أن يتم ذلك بمراعاة أخذ الاحتياجات الكافية من السوائل حتى لا يصاب بمشكلة الجفاف التي قد تزيد من الترسبات والمغص الكلوي، مبيناً أنه يجب على مريض الكلى معرفة كيفية التصرف أثناء الصوم، خصوصاً مشكلة الجفاف الذي قد يؤدي لإلحاق ضرر بوظائف الكلى، إضافة إلى تناول الأدوية وفقاً للتعليمات خاصة أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم.

ترسبات

وأضاف: إن على مرضى الكلى الذين يعانون من حصوات أو ترسبات في الكلى، شرب كمية كبيرة من الماء، بحيث لا تقل عن لترين إلى 3 لترات مع مراعاة توزيعها على مدار فترة الفطور، ما بين أذان المغرب وحتى أذان الفجر.

وتجنب أخذ مدرات البول، كالمشروبات التي تحوي الكافيين من قهوة، أو شاي، أو مشروبات غازية، فهي ستساهم في زيادة خسارة السوائل من الجسم وزيادة فرص الجفاف، والحرص على تجنب الأغذية التي قد تزيد من الترسبات في الكلى أو مجرى البول، مثل:

الأكسالات، والمصادر العالية بالكالسيوم، واعتماد نظام غذاء صحي متوازن مع الحرص على ضبط كميات البروتين بحيث لا تتجاوز ما هو مسموح، إضافة إلى تجنب التعرض لأشعة الشمس في النهار والقيام بأي مجهود بدني قد يساهم في زيادة خسارة السوائل من الجسم، وضرورة الالتزام بتناول الأدوية كما يصفها الطبيب.

وأوضح الدكتور الزرعوني بأن مرضى الفشل الكلوي الذين أجريت لهم عملية زراعة كلية جديدة يجب عليهم ألا يتخوفوا من الصيام، لأن نتائج الدراسات حول صيام زارعي الكلى كانت إيجابية ولم تتأثر صحتهم، ويفضل بدء الصيام فور استقرار حالتهم بعد العملية، وهي فترة قد تحتاج ما لا يقل عن سنة تقريباً، ويكون الصيام بعد موافقة الطبيب المختص حصراً.