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معالم «دانة الدنيا» تحتفي بشهر العطاء

3/16/2024 7:14:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تحتفي معالم دبي في كل عام بقدوم شهر رمضان المبارك حيث يتم تزيين الساحات والمعالم الشهيرة في الإمارة ابتهاجاً بقدوم شهر العطاء والرحمة، دوار الساعة المعلم التاريخي الشاهد على نهضة دبي كان له نصيب من زينة الشهر الفضيل.

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