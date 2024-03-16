معالم «دانة الدنيا» تحتفي بشهر العطاء
التاريخ
3/16/2024 7:14:35 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
تحتفي معالم دبي في كل عام بقدوم شهر رمضان المبارك حيث يتم تزيين الساحات والمعالم الشهيرة في الإمارة ابتهاجاً بقدوم شهر العطاء والرحمة، دوار الساعة المعلم التاريخي الشاهد على نهضة دبي كان له نصيب من زينة الشهر الفضيل.
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