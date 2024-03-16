«حياكة التلي» تعبّر عن عراقة التراث وجمالياته

من بين العادات والتقاليد التي تبرز خلال شهر رمضان المبارك حياكة ((التلي)) لتعبر عن عراقة التراث وجماليات عناصره المتنوعة.

حيث تتميز هذه الحرفة القديمة بألوانها الزاهية وتصميماتها التي تجسد فناً يدوياً فريداً، ويستخدم ((التلي)) في تزيين مختلف أنواع الملابس النسائية، وتنسج بعناية ودقة لتوفر شريطاً رفيعاً يزين الأطراف والياقات بأناقة لا مثيل لها. تناقلت مهارات ((حياكة التلي)) عبر الأجيال، حيث يُعد توارث هذه الحرفة من الأمهات إلى البنات أحد مكونات التاريخ الثقافي، فتحمل الجدات والأمهات الشغف والموهبة لاستمرار هذا الموروث الجميل والفريد في العصر الحديث.

قبل بداية شهر رمضان المبارك تقوم الجدات والأمهات بشراء الأقمشة لتزينها بـ((التلي)) ابتهاجاً لاستقبال عيد الفطر المبارك بأزياء شعبية تروي حكاية تراث لكل من شاهدها.

حيث تقوم النساء بإنتاج منسوجات مطرزة تستخدم في تزيين الثياب النسائية، وتتميز هذه الخيوط بألوانها الزاهية والتصاميم الرائعة، ويعتبر الحفاظ على هذه الحرفة جزءاً من جهود دولة الإمارات في صون التراث الثقافي، حيث تم تسجيلها في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي، مما يعكس حب المواطنين وشغفهم بالحفاظ على تقاليدهم وثقافتهم التقليدية ونقلها للأجيال القادمة.

وسلطت الوالدة موزة عبد الله، المعروفة باسم ((أم عزان))، الضوء على دور الأمهات والجدات في توريث التراث الثقافي والحفاظ على العادات والتقاليد القديمة، فالحياكة والتزيين بـ((التلي)) ليست مجرد مهارات يتقنها النساء، بل هي فن يحمل في طياته لمسات من الحب والعناية والاهتمام الذي لا مثيل له، ويتجسد هذا الفن الجميل في الأزياء الإماراتية.

حيث يعتبر ((التلي)) جزءاً لا يتجزأ من الهوية الثقافية والتراثية للبلاد.

وأوضحت أن أنماط ((التلي)) تتطلب مهارة وحرفية عالية، حيث تتطلب 6 بكرات من الخيط ويستغرق إنتاج متر واحد من هذا النسيج ما يصل إلى 3 ساعات، و يتطلب هذا العمل الدقيق الكثير من الصبر والتفاني، حيث كانت النساء في السابق يستخدمن خيوطاً من الفضة أو الذهب لنسج ضفائر ((التلي)) وتطريز القطع بخيوط معدنية ممزوجة بالخيوط القطنية، مما يضيف للتصاميم جمالاً زخرفياً يناسب المناسبات الاحتفالية.

وتقول ((أم عزان)) إنها تنتظر شهر رمضان لتبرز فيه الكثير من العادات التقليدية وأهمها تطريز الملابس استعداداً للاحتفال بعيد الفطر، وتحرص على تجهيز ملابس لبناتها وحفيداتها لجعلها عادة رمضانية إماراتية في حياتهن.