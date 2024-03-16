مركز دبي لمعالجة النفايات منظومة صديقة للبيئة

يبرز ((مركز دبي لمعالجة النفايات)) جهود دبي في توظيف أحدث الحلول والتقنيات لتأكيد سلامة البيئة وضمان استدامتها والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

ويعدّ المركز ركيزة أساسية ضمن رؤية دبي لتصبح أكثر مدن العالم استدامة، باعتباره يوفر حلاً بديلاً ومستداماً وآمناً للتخلص من النفايات، ومورداً للطاقة النظيفة.

ويسهم المركز في تعزيز إسهام دبي في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، حيث يساعد على تحقيق الخطط التي حددتها بلدية دبي بغية تقليل كمية النفايات الصلبة، التي تُنقل إلى المكبات، وتطوير مصادر بديلة لتوليد الطاقة، فضلاً عن الإسهام في تأسيس منظومة مستدامة وصديقة للبيئة، في مجال إدارة النفايات على مستوى الإمارة.

ويعكس المركز جهود إمارة دبي السباقة في توظيف أحدث الحلول والتقنيات لتعزيز الاستدامة وحماية البيئة، وذلك عبر إعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى منتجات يمكن الاستفادة منها في تجسيدٍ عملي لنموذج الاقتصاد الدائري، تماشياً مع الأهداف الوطنية في قطاع الطاقة.

ويترجم سعي إمارة دبي بأن تكون سباقة في مجال تحويل النفايات إلى طاقة بغية الحد من كمية النفايات الصلبة، وتوفير مصادر بديلة لتوليد الطاقة النظيفة، وتطوير منظومة مستدامة وصديقة للبيئة في مجال إدارة النفايات على مستوى الإمارة.

ويعد مشروع المركز الأضخم من حيث الاستطاعة التشغيلية، حيث سيعالج قرابة 1.9 مليون طن من النفايات سنوياً لتحويلها إلى طاقة متجددة، بما يولد طاقة كهربائية تعادل احتياجات أكثر من 135 ألف وحدة سكنية. ومع اكتمال مراحله يعالج المركز نحو 5666 طناً من نفايات البلدية الصلبة، التي تنتجها الإمارة يومياً.

ومن المقرر أن تغذي الطاقة المتجددة الناتجة عن معالجة النفايات، شبكة الكهرباء المحلية بنحو 215 ميغاواط في الساعة من الطاقة النظيفة، ما يعني أنه سيعالج 45 % من حجم نفايات البلدية الحالي في الإمارة.

وبدأت عملية التشغيل المبدئي للمركز في مطلع عام 2023 بطاقة تشغيلية نسبتها 40 % من طاقته الكلية، من خلال بدء تشغيل خطي حرق من أصل 5 خطوط، وسيتم في هذه المرحلة استقبال حوالي 2000 طن من النفايات الصلبة وإنتاج ما يقارب من 80 ميغاواط في الساعة من الطاقة المتجددة.

قدرة استيعابية

وتبلغ القدرة الاستيعابية لمعالجة النفايات، نحو 1.912 مليون طن سنوياً، وتشمل آلية العمل في المشروع، جمع النفايات بواسطة الشاحنات، ونقلها إلى مركز دبي لمعالجة النفايات.

حيث سيتم استقبال 1000 شاحنة يومياً، ما سيمكن المركز من استيعاب 88 شاحنة في الساعة. ويضم المركز 5 خطوط حرق، لضمان حرق 5666 طناً من النفايات يومياً، وستنتج المخلفات المحترقة 1000 طن من رماد القاع، والذي سيتم إعادة تدويره، واستخدامه في مشاريع البنية التحتية.

وطورت بلدية دبي خطة استراتيجية متكاملة لإدارة النفايات الصلبة في إمارة دبي خلال العقدين المقبلين، إذ تهدف البلدية إلى توفير بيئة مستدامة لسكان الإمارة وزوارها وفق أرقى المعايير العالمية.

عززت دولة الإمارات مفاهيم الاستدامة لتجعل منها ثقافة مجتمعية تحظى بدعم القيادة الرشيدة، لا سيما مع تمديد مبادرة ((عام الاستدامة)) لتشمل عام 2024، بهدف البناء على ما تحقق من نجاح خلال العام الماضي 2023، وتتوافق هذه المفاهيم مع روح وجوهر الشهر الفضيل الذي يدعو إلى تجنب الإسراف.

كما أكدته مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، التي عززت أسس الاقتصاد في استثمار الموارد والحفاظ عليها للأجيال القادمة.