الطقس المتوقع في الإمارات من 17 إلى 21 مارس الجاري

(MENAFN
- Al-Bayan)
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون طقس الأيام الخمسة المقبلة صحواً إلى غائم، مع احتمال لسقوط أمطار خفيفة مع انخفاض لدرجات الحرارة.. وفي ما يلي بيان ذلك تفصيلاً:
الأحد
الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق خاصة الساحلية - صحو إلى غائم جزئي وغائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة - ارتفاع في درجات الحرارة.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الإثنين
الطقس: رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية
– صحو إلى غائم جزئي وغائم أحياناً على بعض المناطق الغربية والجزر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة
وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الثلاثاء
الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية - صحو إلى غائم جزئي وغائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الغربية.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.
الأربعاء
الطقس: غائم جزئي إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة انخفاض ملحوظ
في درجات الحرارة خاصة على السواحل .
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً على البحر وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.
الخميس
الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف - صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً مع انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة.
الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والاتربة نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: مضطرب إلى متوسط
الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.
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