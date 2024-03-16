الطقس المتوقع في الإمارات من 17 إلى 21 مارس الجاري

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون طقس الأيام الخمسة المقبلة صحواً إلى غائم، مع احتمال لسقوط أمطار خفيفة مع انخفاض لدرجات الحرارة.. وفي ما يلي بيان ذلك تفصيلاً:

الأحد

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق خاصة الساحلية - صحو إلى غائم جزئي وغائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة - ارتفاع في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



الإثنين



الطقس: رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية

– صحو إلى غائم جزئي وغائم أحياناً على بعض المناطق الغربية والجزر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة

وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



الثلاثاء

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية - صحو إلى غائم جزئي وغائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الغربية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.



الأربعاء

الطقس: غائم جزئي إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة انخفاض ملحوظ

في درجات الحرارة خاصة على السواحل .

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً على البحر وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.



الخميس

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف - صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً مع انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والاتربة نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: مضطرب إلى متوسط

الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

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