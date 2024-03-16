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الطقس المتوقع في الإمارات من 17 إلى 21 مارس الجاري

3/16/2024 7:14:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون طقس الأيام الخمسة المقبلة صحواً إلى غائم، مع احتمال لسقوط أمطار خفيفة مع انخفاض لدرجات الحرارة.. وفي ما يلي بيان ذلك تفصيلاً:

الأحد

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق خاصة الساحلية - صحو إلى غائم جزئي وغائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة - ارتفاع في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الإثنين

الطقس: رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية
– صحو إلى غائم جزئي وغائم أحياناً على بعض المناطق الغربية والجزر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة
وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية - صحو إلى غائم جزئي وغائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الغربية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: غائم جزئي إلى غائم أحياناً على الجزر وبعض المناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة انخفاض ملحوظ
في درجات الحرارة خاصة على السواحل .

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً على البحر وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الخميس

الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف - صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً مع انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والاتربة نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: مضطرب إلى متوسط
الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

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