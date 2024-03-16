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77 متنافساً من موظفي حكومة دبي في مسابقة «الحافظ للقرآن الكريم»

3/16/2024 7:14:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ضمن حملة ((رمضان في دبي))، والتي أطلقت بتوجيهات من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، بهدف توحيد جهود القطاع الحكومي والخاص في الاحتفاء بشهر رمضان الفضيل في دبي، تنافس 77 موظفاً من موظفي حكومة دبي في مسابقة الموظف الحافظ للقرآن الكريم على مستوى حكومة دبي الدورة الثالثة منذ إطلاقها، بهدف تعزيز روح التنافسية في نفوس موظفيها، إذ تنافس 39 موظفاً من الذكور، و38 موظفة من الإناث، حسب الضوابط والشروط التي وضعت للمشاركة في المسابقة.

وتهدف إقامة هذه المسابقات الشريفة إلى تشجيع ورفع مستوى التنافس بين موظفي الدوائر الحكومية وشبه الحكومية في إمارة دبي، على حفظ ومراجعة القرآن الكريم، وخاصة في شهر رمضان الفضيل.

كما تأتي هذه المسابقة ضمن استراتيجية تحقيق مكانة ريادية ونهج إسلامي سمح، بابتكار منظومة التعليم والتثقيف الديني الريادي في إمارة دبي.

وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين وتكريمهم في الحفل الختامي يوم 15 رمضان الجاري.

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