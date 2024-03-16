«تنمية المجتمع» تدعو للتبرع عبر الجهات الرسمية المعتمدة

دعت وزارة تنمية المجتمع، إلى التعامل مع الجهات الرسمية المعتمدة للتبرع في الدولة، وذلك لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها.

ومنعاً لأي استغلال من جانب الأشخاص أو الجهات غير الرسمية التي تقوم بإثارة مشاعر أفراد المجتمع لكسب التعاطف معهم خصوصاً في شهر رمضان، لافتة إلى أهمية الإبلاغ عن أي ممارسات أو حالات يشتبه في تلقيها تبرعات بصفة غير رسمية، عبر مركز الاتصال 800623، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وأكدت الوزارة، رصد الممارسات المخالفة للقانون والتواصل مع المخالفين وإنذارهم في المرة الأولى، وحال تكرر الأمر يتم اتخاذ الإجراءات القانونية. لافتة إلى أن كافة الجمعيات المرخصة بجمع التبرعات في الدولة سواء المادية أو العينية أو الرقمية تخضع لرقابة من الجهات المختصة لضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها، مشيرة إلى أن الجهات المسموح لها بجمع التبرعات داخل الدولة، هي الجمعيات الخيرية المصرح لها بذلك من قبل السلطات المختصة والبالغ عددها 34 مؤسسة وجمعية. وذلك التزاماً بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2021 بشأن تنظيم التبرعات، الذي يستهدف الحفاظ على أموال المتبرعين وحمايتها من الاستغلال، وضمان وصولها إلى مستحقيها بأمان، حيث إنه وتزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، ستشهد الدولة إقبالاً كبيراً من أهل الخير للتبرع بمختلف أشكاله، ويتم فرض عقوبات لمخالفي جمع التبرعات تصل إلى 300 ألف درهم أو الحبس.وقال محمد نقي، مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام بوزارة تنمية المجتمع، إن الوزارة والجهات والمؤسسات المحلية المختصة تتولى مهام الإشراف والرقابة على قطاع مؤسسات النفع العام، من خلال تكثيفها للزيارات الميدانية الإشرافية والرقابية، للتأكد من التزام مؤسسات النفع العام، وأعضائها وأفراد المجتمع من الالتزام التام بأحكام القانون. وذلك تجنباً للمساءلة والمخالفة القانونية، كما يتعين على الجهات المرخصة والمعتمدة لجمع وتلقي التبرعات في مختلف إمارات الدولة، التقيّد بموافقات الجهات المحلية وفقاً لقوانين الإمارات المحلية المتبعة في حال عزمها القيام بجمع التبرعات فيها.

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