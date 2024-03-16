«مجلس راشد النعيمي» الرمضاني يستعرض منهج القرآن الكريم في ترسيخ القيم

افتتح ((مجلس راشد بن حميد النعيمي))، أولى جلساته بجلسة بعنوان ((منهج القرآن الكريم في ترسيخ القيم))، برعاية وحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان.

وبمشاركة الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والدكتور خليفة الظاهري مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والدكتورة ماريا الهطالي، مدير إدارة الدعم البحثي بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.

ورحب الشيخ راشد بن حميد النعيمي في مستهل الجلسة، بضيوف الشرف والحضور الذين حرصوا على المشاركة في المجلس العامر والذي يجمع الخبراء والمختصين وأصحاب الفكر والقرار وأهل العلم والمعرفة، في مجلس ومنبر يطرح موضوعات متعددة في الدين والشريعة والشباب والثقافة والرياضة وعلوم المستقبل وصناعة الفضاء، لتبادل الخبرات واستعراض التجارب المشرقة في شتى مجالات الحياة.

وأوضح الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن الجلسة الأولى تناقش موضوعاً مهماً يمتد أثره في كل وقت، فالمرجع الثابت والخالد للمسلم هو القرآن الحكيم وقيمه ومبادئه الراسية التي تقود الإنسان للسير في درب الحياة.

من جهته، أوضح الدكتور عمر حبتور الدرعي، أن المجالس هي امتداد للسنة النبوية والمجالس الإماراتية والعربية، فهي أهم محافل الاجتماع ومناقشة كافة المواضيع وخير ما يعمر فيه القول والتذكير بالكتاب الكريم، مبيناً أن أهم عناصر الاستدامة هي استدامة القيم المستقاة من القرآن الكريم، مثمناً الجلسة التي تناقش موضوعاً مهماً يحتاجه الإنسان في كافة تفاصيل يومه ليحقق النتائج الإيجابية في مسيرة الحياة.

بدوره، أوضح الدكتور خليفة الظاهري، أن القرآن الكريم يمتاز بأنه صالح لكل زمان ومكان، حيث يتناسب مع جميع العقول متضمناً قيماً إنسانية لا يختلف عليها أحد، موضحاً أن المتأمل لصفحات القرآن الكريم يجد أن المبادئ والقيم والأخلاق هي قضايا جوهرية، فالقيم راسخة في سوره وآياته الناطقة بالرحمة والإيمان والعلم والحكمة.

من جانبها، تحدثت الدكتورة ماريا الهطالي، عن قيمتي السلام والمواطنة، مبينة أن قيمة السلام عظيمة ولعلها أعظم القيم، فقد عالج القرآن الكريم هذه القيمة معالجة موضوعية دقيقة، حيث راعى التغير الحضاري الذي يطرأ على الأزمنة، فالسلام يبدأ من السلام الأسري ويمتد للمجتمع وصولاً للعالم بأكمله، متابعة الحديث عن قيمة المواطنة التي تعد أجمل القيم، فالإنسان شريك بلاده في الجسد والروح.

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