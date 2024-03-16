أمير هادي يبدع في منافسات اليوم الرابع لـ«دبي الدولية للقرآن»

لم يتمالك والد المتنافس الإيراني في مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم، أمير هادي رضا ((الكفيف))، مشاعره بعد انتهاء أمير من الإجابة عن أسئلة لجنة تحكيم المسابقة بإتقان ودون أخطاء.

وبصوت ندي جميل، ينافس فيه أصوات وتلاوات كبار المقرئين، إذ سارع إلى الصعود إلى المنصة، واحتضن ولده البالغ من العمر 13 عاماً، وراح يقبل رأسه فرحاً بهذا الإنجاز.

ليس وحده والد أمير من غمرته مشاعر الفرح والسعادة بالأداء الرائع الذي قدمه أمير أمام لجنة التحكيم، فغالبية الجمهور انبهر بالأداء، وحرص البعض منهم على التقاط صورة تذكارية مع الطفل، وما زاد في تعاطف الجميع معه، أن أمير كفيف، واستطاع حفظ القرآن بمساعدة والدته التي علمته إياه، وكانت تُسمعه الآيات وتكررها حتى يحفظها سماعياً.

وفي لقاء مع والد أمير بعد الانتهاء من الاختبار، قال إن طفله وُلد كفيفاً، وبدأ بمساعدة والدته حفظ القرآن سماعياً وعمره كان حينها 4 سنوات، وأتم حفظه كاملاً في سن الـ 8، وهو الوحيد الحافظ لكتاب الله في أسرته. ويدرس أمير في التعليم النظامي الآن، وهو في الصف السابع، كما بدأ تعلم القرآن الكريم وعلومه باللغة الإنجليزية.

6 متنافسين

وتوالت منافسات حفظة كتاب الله للفوز في ((مسابقة دبي الدولية للقرآن الكريم)) في يومها الرابع لدورتها الـ 27، بأجواء روحانية رمضانية.

حيث صدحت الأصوات بآيات الذكر الحكيم أمام لجنة تحكيم المسابقة، في قاعة مسرح ندوة الثقافة والعلوم بدبي، وبحضور أعضاء اللجنة المنظمة، وعدد من المسؤولين وأعضاء السلك القنصلي المؤازرين لمتسابقي بلادهم، ورعاة المسابقة، وأولياء أمور المتسابقين ومرافقيهم، وجمهور الحضور المتابعين للفعاليات القرآنية.

وتنافس مع أمير رضا كل من: عماد أبلهي من بلجيكا، فوفانا مامادو من الجابون، عمار الهاشمي من سلطنة عمان، أنس رايمي من بنين، محمد قاسم محمدي من أفغانستان، وزاو مين زين من ماينمار.

مكانة عالمية

وقال الدكتور سعيد عبد الله حارب، نائب رئيس اللجنة المنظمة للجائزة: نعيش هذه الأيام أجواء المسابقة القرآنية الدولية، التي تحتفي بها دولة الإمارات في دبي، في شهر رمضان المبارك، ونرى الحفاوة بها من الجماهير المسلمة والمحبة لكتاب الله تعالى في العالم العربي والإسلامي والدولي، وتأتي الدورة الـ 27 لمسابقة دبي الدولية لتكمل مسيرة الجائزة.

وقد أخذت مكانها في المسابقات الدولية بفضل الرعاية والدعم الكبيرين لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لما يقدمه سموه لهذه المسابقة ومتابعته لجميع فعالياتها، وتوجيه سموه دائماً بتقديم كل الدعم لتطورها وتميزها وتألقها.

وأضاف: ((أصبحت الجائزة الآن محل تقدير واحترام وإعجاب لكثير من أصحاب الفضيلة العلماء والدعاة والمهتمين بالشأن القرآني من مختلف دول العالم، وهناك إشادات كبيرة من داخل الدولة وخارجها، على ما تقدمه من عمل ونشاط، وهذا يضعنا أمام مسؤولية وتحدٍ كبير لأن نعطي كل ما يمكننا للنهضة بالمسابقة، والمحافظة على هذا المستوى الرفيع والمتميز)).

من جانبه، قال أحمد الزاهد، عضو اللجنة المنظمة، المتحدث الرسمي للجائزة، إن لشهر رمضان خصوصية في قلوب المسلمين، والاحتفال به يأخذ طابعاً روحانياً، وهذه المسابقة القرانية، تزيد من هذا المشهد رونقاً وجمالاً، بفضل الاستماع إلى التلاوات اليومية من حفظة كتاب الله، بأصواتهم الندية، وسط منافسة شريفة.

وأضاف: تتيح الجائزة من خلال نقل الفعاليات على التلفاز ومواقع التواصل بأنواعها، فرصة ثمينة لمتابعة الجمهور من داخل الدولة وخارجها، وتسعى دائماً الجائزة للتميز بين المسابقات الدولية، ويرى جميع من يتابعون الجائزة هذا التميز منذ البداية قبل 27 عاماً.

وقد وضع لنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، راعي الجائزة، أهدافاً وطموحات، لطالما كنا نسعى لتحقيقها، بدعم ورعاية سموه ورؤيته، من خلال التطوير المستمر لفعاليات الجائزة وفروعها، التي تطورت من فرعين قبل 27 عاماً عند تأسيسها، لتصبح 24 فرعاً.

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