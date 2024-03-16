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2163 مستفيداً من مير «الهلال الأحمر» في أم القيوين

3/16/2024 7:14:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan) أطلق مركز هيئة الهلال الأحمر في أم القيوين، العديد من المبادرات الخيرية والإنسانية خلال شهر رمضان، بجهود فريق المركز والشركاء والمتطوعين، منها مشروع توزيع المير الرمضاني على الأسر المستحقة من المواطنين والمقيمين، حيث استفاد منه 2163 شخصاً، تمت دراسة حالاتهم الإنسانية. كما تم توزيع وجبات إفطار الصائم ووجبات كسر الصيام في 13 موقعاً على مستوى الإمارة، منها خيم إفطار داخل المدينة وعلى الطرق الخارجية، ومحطات البترول التابعة لشركة أدنوك، كما سيتم توزيع 100 ألف وجبة قابلة للزيادة خلال الشهر الفضيل، فضلاً عن تسجيل 500 متطوع لدى المركز، وعند تنظيم الفعاليات يتطوع عدد كبير منهم. وقال عارف الخضر، مدير مركز هيئة الهلال الأحمر في أم القيوين لـ((البيان))، إن المركز نفذ العديد من المبادرات المشتركة تحت شعار ((معاً في رمضان))، منها فعالية لتوعية المجتمع والفحوص الطبية، بالتعاون مع مركز اللولو بأم القيوين، وفعالية أخرى مع شركاء مركز الهيئة في أم القيوين، كما تم تنفيذ زيارات للأسر المتعففة على مستوى الإمارة من خلال الباحثين والباحثات العاملين بمركز الهيئة بالإمارة للتعرف على احتياجاتهم. وبالتالي قضاء حوائجهم، لافتاً إلى أن المركز يستقبل المتعاملين معه بمقره، إضافة إلى توفير تطبيقات ذكية تتيح لطالب المساعدة التواصل مع مركز الهيئة، تيسيراً لهم، فتتم دراسة الطلب من المختصين بالمركز سواء كان مساعدة مالية أو علاجية أو غير ذلك، دون الحاجة لمراجعة المركز نهائياً، كما أن تلك التطبيقات وفرت خصوصية لطالب المساعدة، فيكون التواصل بينه والموظف المختص. وأوضح أن هناك متطوعين من مختلف الجنسيات يتعاونون مع مركز الهيئة بأم القيوين يتجاوز عددهم 500 متطوع، ويلبي عدد كبير منهم النداء عند تنظيم الفعاليات، كما أن المركز يستعد في الفترة المقبلة لتنفيذ جملة من المشاريع الرمضانية، ضمن الجهود المتواصلة لتكثيف العمل الإنساني لخدمة الشرائح البسيطة من المجتمع التي تحتاج العون والدعم منها زكاة الفطر وكسوة العيد وغير ذلك، لافتاً إلى أن المركز يعمل كذلك على توفير الاحتياجات الأساسية خصوصاً المواد الغذائية لقطاعات عريضة من الأسر المتعففة والأسر الفقيرة والمعوزة لإدخال البهجة والفرحة إلى نفوسهم.

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