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مليون درهم من «برج الخير» لـ «الهلال الأحمر»

3/16/2024 7:14:34 PM
(MENAFN- Al-Bayan) قدّم وقف ((برج الخير)) في أبوظبي، تبرعاً مالياً بقيمة مليون درهم لدعم برامج هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الإنسانية والتنموية. وسلّم الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر، بوصفه المشرف على ((برج الخير))، شيكاً بقيمة التبرع لسالم الريس العامري، نائب الأمين العام لتنمية الموارد في هيئة الهلال الأحمر. وأكد الدكتور حمدان المزروعي، أن هذا التبرع يأتي في إطار تعزيز جوانب المسؤولية المجتمعية والإنسانية، وإحياء سنة الوقف، سيراً على نهج القيادة الرشيدة التي تهتم كثيراً بتأصيل مفهوم الوقف الخيري بين أفراد المجتمع، وتشجع مبادرات الأفراد والمؤسسات في هذا الجانب الحيوي. وأضاف: ((تمثل مشاريع الوقف الخيري الركيزة الأساسية التي تأسس عليها صرح الدولة الخيري والإنساني، وسيظل الوقف رافداً مهماً لتعزيز مسيرة الخير والعطاء في الإمارات))، وثمّن مبادرات كبار المحسنين والمانحين في مجال الوقف الخيري. يذكر أن ((برج الخير)) تم افتتاحه في شهر رمضان المبارك من العام 2017، ويتكون من 20 طابقاً وتم تخصيص ثلث صافي أرباحه لأعمال الخير والبر والإحسان. وحرصت إدارة البرج على هذه المبادرة، إيماناً منها بأن مشاريع الوقف الخيري توفر غطاء مالياً مناسباً للصرف على أوجه الخير المتعددة، وتضمن استمرارية العطاء والوفاء بالمسؤولية الإنسانية، وتوفير متطلبات العمل الإنساني المتزايدة.

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