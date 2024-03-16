«الأسرة عماد المجتمع» أولى حلقات مجالس الداخلية

برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، انطلق، الجمعة، أول مجالس وزارة الداخلية الرمضانية.

وتناول موضوع ((الأسرة عماد المجتمع)) تحت شعار المجالس الرئيس ((المجتمع الإماراتي جذور أصيلة.. وآفاق عالمية)). وتناولت الحلقة الأولى من المجالس، التي ينظمها مكتب ثقافة احترام القانون، بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني في الوزارة، محاور: الأسرة حقوق وواجبات، القيادة الأسرية الإيجابية، التحديات العالمية التي تواجه الأسرة.

تواصل فعّال

وفي المجلس الذي استضافه مبارك سعيد بخيت الراشدي، وأداره الإعلامي حامد المعشني، أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، أهمية مجالس ((الوزارة)) الرمضانية للتواصل المجتمعي الفعال، وهو ما يؤدي إلى نتائج مثمرة وإيجابية على المجتمع بشكل عام، والأسرة بشكل خاص.

حضر وشارك في المجلس العميد سلطان بوعتابة الزعابي، مدير عام حماية المجتمع والوقاية من الجريمة بالإنابة، وصالح طاهر البريكي، مدير مركز سعادة المتعاملين بوزارة تنمية المجتمع، والمقدم الدكتور أحمد غريب المنصوري، مشرف تربوي في إدارة رعاية الأحداث بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

والرائد الدكتور حميد خلفان الكندي، رئيس قسم التميز المؤسسي بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، والنقيب عبدالرحمن عبدالله النعيمي، رئيس قسم الوقاية والتوعية بمركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، والواعظ الديني سيف عيسى المسكري، من القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وأكد العميد سلطان الزعابي، أن مجالس ((الداخلية)) الرمضانية مستمرة كمنصة مجتمعية تلتقي فيها الآراء في حوار حضاري، وتخرج منها توصيات ومقترحات وأفكار تقدم للجهات المعنية، بينما تحدث صالح طاهر البريكي حول السياسة الوطنية للأسرة لتكوين أسرة مهيأة لمواجهة تحديات الحياة الزوجية، وإعلاء قيم المحافظة على استقرار واستدامة الأسرة وتماسكها.

وقال الواعظ الديني سيف المسكري، إن الأسرة الصالحة تغذي المجتمع بالأفراد الصالحين، فهؤلاء الأفراد إما أن يكونوا سبباً في تقدم هذا المجتمع ورفعته، وإما أن يكونوا سبباً في تخلفه وتأخره.

حماية أطفال

وأكد المتحدثون في المجلس، الذي استضافه الدكتور عارف الشيخ في دبي، وأداره الإعلامي أحمد اليماحي، ضرورة مراقبة الأطفال المستمرة لحمايتهم من الاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي والأجهزة الإلكترونية، وضرورة إيجاد الطريقة المثلى للتواصل الناجح والفعال بين أفراد الأسرة.

حضر وشارك في المجلس الدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد، كبير المفتين، مدير إدارة الإفتاء في دائرة الشؤون الإسلامية بدبي، والدكتورة موزة عبيد غباش، والدكتور أحمد السيد إبراهيم الهاشمي، وكيل وزارة الصحة المساعد سابقاً، وحسين حسن ميرزا، عضو مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث.

وقال الدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد: ((الأسرة هي أولى لبنات الحياة، والمؤثر الأول في تشكيل الشخصية الإنسانية، والمحيط الذي من خلاله تُبنى المجتمعات السليمة، وكانت وما زالت مظلة يستظل تحتها أفراد العائلة الواحدة، يجمعهم الانتماء والولاء)).

وأكدت الدكتورة موزة غباش، أن الأسر لابد أن تتخذ إجراءات لحماية الأطفال من أخطار العالم الافتراضي، فبالنسبة للأهل يجب أن يتبعوا نهجاً متوازناً في تعاملهم مع استخدام الطفل للأجهزة الإلكترونية، وأن يكونوا هم أنفسهم قدوة في ذلك لأطفالهم. وأشار الدكتور أحمد الهاشمي، إلى أن إيجاد القدوة في الأسرة يعد أساسياً لتنمية الشخصية والتوجيه الصحيح لأفرادها، بينما أوضح حسين ميرزا أن الأسر تواجه اليوم تحديات مادية تؤثر على استقرارها ورفاهيتها.

حلول مشتركة

وأكدت المتحدثات في المجلس النسائي، الذي استضافته الشيخة عائشة خالد القاسمي في عجمان، وأدارته الإعلامية منى الرئيسي، ضرورة التعامل مع النزاعات الأسرية بشكل بناء، ومحاولة إيجاد حلول مشتركة تلبي احتياجات ورغبات جميع الأفراد.حضر وشارك في المجلس ناعمة الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، والرائد وفاء خليل الحوسني، من شرطة عجمان، والدكتورة رضية حسن البلوشي، مستشارة أسرية، رئيس قسم التوجيه الأسري بمحكمة الشارقة، ولمياء الزعابي، من وزارة الداخلية، والدكتورة بنة يوسف.

حوار ونقاش

وأكد المتحدثون في المجلس الذي انعقد في أم القيوين، واستضافه الدكتور أحمد علي آل علي، وأداره الإعلامي محمد المناعي، ضرورة مراعاة حصول الأبوين على الوقت الكافي للجلوس مع أبنائهم، وفتح باب الحوار والنقاش فيما بينهم.

حضر وشارك في المجلس محمد عيسى الكشف، عضو المجلس الوطني الاتحادي، والعميد سلطان راشد الشامسي، مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة أم القيوين، والعقيد الدكتور سيف سالم إبراهيم، مدير إدارة المؤسسة الإصلاحية والعقابية بأم القيوين، وسيف حميد عدران، مدير مركز الدعم الاجتماعي بأم القيوين، ومسؤولون في شرطة الامارة.

قدوة حسنة

وفي المجلس النسائي، الذي استضافته عائشة خميس الظنحاني، عضو المجلس الوطني الاتحادي في الفجيرة، وأدارته الإعلامية حصة سيف، أوضحت المتحدثات أهمية تعزيز القدوة الحسنة في الأسرة، والتعريف بالتراث الثقافي والعادات الإماراتية، وتعزيز التماسك والحوار الأسري.

حضر وشارك في المجلس شيخة الكعبي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، والشيخة عائشة الشرقي، والرائد الدكتور مريم أحمد الكعبي، والرائد الدكتور مريم درويش الهاشمي، والنقيب الدكتور حواء يوسف الرئيسي، من وزارة الداخلية. وأكدت الشيخة عائشة الشرقي، ضرورة وجود المتابعة الأسرية على الأبناء وتوجيههم نحو السلوكيات الصحيحة.

استقرار أسري

واستضاف سلطان سالم الزعابي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، المجلس الذي أقيم في رأس الخيمة، وأداره الإعلامي محمد غانم، حيث أكد المتحدثون أن الأسرة أمانة، ومن الضروري الاهتمام بها والمحافظة على استقرارها ودعم البرامج التي تسهم في استمرارها ونجاحها. حضر وشارك في المجلس العميد المتقاعد يوسف الزعابي، من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والعميد الدكتور يوسف بن يعقوب، نائب مدير عام العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

والعقيد الدكتور ناصر محمد البكر، مدير إدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، والدكتور سيف الشفيري، مستشار الأداء المؤسسي بمكتب القائد العام بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، والدكتور جمال عبدالقادر الشحي، الواعظ الديني بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة.

وقال المستشار سلطان بن يعقوب، إن مجالس ((الداخلية)) حققت ثقة المجتمع من خلال تعزيز التآزر والتلاحم الأسري والمجتمعي . من جانبه أكد سيف الشفيري، أن المجتمع الإماراتي متوحد ويحمل رؤية واحدة للتلاحم والتآزر، موضحاً أنه لابد من الاهتمام بمحور الأسرة لتحقيق استراتيجية جودة الحياة وبناء المجتمع السليم والمتوازن. وأوضح العقيد الدكتور ناصر البكر، أن الأسرة الإماراتية مثال للتماسك والصلاح، ويسعى أبناؤها جاهدين لبناء مجتمع يخدم دولتهم ويحافظ على مكتسباتها.

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