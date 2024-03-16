فعاليات اقتصادية: ميلاد عملاق عقاري جديد

أكد مديرو ومسؤولو مؤسسات عقارية محلية ودولية، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ضم شركتي نخيل وميدان تحت مظلة دبي القابضة، يأذن بولادة عملاق عقاري جديد على مستوى المنطقة والعالم، ما يمهد الطريق لمزيد من النمو والاستدامة والتطور للقطاع العقاري في الإمارة، وينظم المنافسة والمعروض في السوق، ويرفع ثقة المستثمرين إلى مستويات أعلى.

وقال المسؤولون في تصريحات لـ((البيان))، إن الخطوة الجديدة تأتي ضمن سعي دبي لتحقيق أجندتها الاقتصادية D33 ذات الطموحات العالية، لاسيما أن الكيان العقاري الجديد له تأثير حيوي ومحوري في السوق المحلي، خاصة على مستوى طرح المشاريع وجودتها ومحفظتها الاستثنائية من الأراضي المتاحة للتطوير في الإمارة.

وأضاف المسؤولون، أن عملية الدمج بمثابة حقبة جديدة مع كيان عملاق جداً من ناحية الأصول والخبرة والسمعة الاستثمارية الناجحة.

وقد يكون أكبر كيان عقاري على مستوى العالم، خاصة مع تعثر الكثير من الشركات الكبرى الصينية خلال الفترة الماضية، ما يفسح المجال لمزيد من تنافسية الإمارة على المستويين الإقليمي والدولي، ويجعل من دبي ذات تأثير عميق في رسم مشهد العقارات المستقبلي على مستوى العالم من ناحية الاستثمارات والتنظيم والاستراتجية وجودة ونوعية التصاميم المعمارية.

وذكر المسؤولون، أن الكيان الجديد الذي أصبح يضم اليوم كلاً من دبي للعقارات ونخيل وميدان وميراس، سيسهم في تنظيم السوق، خاصة مستويات المعروض العقاري، إلى جانب رفع ثقة المستثمرين والمستخدمين النهائيين في عقارات الإمارة.

فضلاً عن تأثيره الكبير على المطورين في القطاع الخاص، وفتح الباب لمزيد من الفرص الاستثمارية المهمة، إلى جانب رفع مستوى التنافسية إلى مستويات جديدة، وتحفيز النمو الاقتصادي ورفع جاذبية الإمارة واحدة من أبرز الأسواق العالمية في مجال التطوير العقاري.

تعزيز تنافسية







وقال حسين سجواني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة داماك العقارية، إن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وقراراته الاستراتيجية في تطوير السوق العقاري في دبي، ليصبح اليوم واحداً من أبرز الأسواق العالمية، تعتبر من أبرز العوامل التي شكّلت قاعدة لاقتصاد دبي القائم على الابتكار والمعرفة.

وأضاف أن قرار سموه بدمج اثنين من أكبر الكيانات العقارية في دبي، يعزز التنافسية، ويسهم في تحفيز الاستثمارات ونمو الاقتصاد المحلي، بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33.

وتابع حسين سجواني: بالإضافة إلى ذلك، سيُفضي القرار إلى تنظيم المشاريع العقارية الكبيرة ومتوسطة الحجم، ما يسهم في تحسين البنية التحتية والتنمية المستدامة في سوق دبي، الأمر الذي سيعزز من مكانة دبي وجهة مفضلة للمستثمرين والمقيمين، الباحثين عن فرص استثمارية واعدة في القطاع العقاري.







بدوره، قال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري، إن ضم نخيل وميدان تحت مظلة دبي القابضة، بقيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، يشكل نقطة تحوّل مهمة في سعي دبي المستمر لترسيخ وتعزيز المشهد الاقتصادي المتنامي، ومن المتوقع أن يعزز هذا الكيان، الذي يضم محفظة متنوعة في قطاعات متعددة مثل العقارات والتكنولوجيا والإعلام والضيافة وتجارة التجزئة النمو الاقتصادي في دبي، ما يمهد الطريق لفرص جديدة للتنمية والابتكار.

وأضاف: ومع وجود أصول تصل قيمتها مئات المليارات مدعومة بالخبرات العالمية، فإن هذا الاندماج سيعزز بلا شك القدرة التنافسية لدبي إقليمياً ودولياً، ما يضع الإمارة كلاعب رئيس في المشهد العالمي.

وأضاف فرهاد عزيزي: انطلاقاً من معرفتي في قطاع العقارات، أرى أنّ هذه الخطوة الاستراتيجية تنطوي على إمكانات كبيرة لدفع القطاع العقاري إلى مستويات غير مسبوقة من النجاح، ما يؤدي إلى فترة مستدامة من التوسع والازدهار غير المسبوق لإمارة دبي.

تنمية مستدامة







من جهته، قال مهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمنيات: تعكس هذه الخطوة المهمة، جزءاً من استراتيجية الإمارة الرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة والاقتصاد المتنوع ورفع مكانة دبي عالمياً، كما سيمكّن هذا الكيان الاقتصادي والمالي الجديد من تحقيق المزيد من التكامل والتنسيق في المشاريع العقارية المستقبلية في دبي، وتحسين الإدارة والتخطيط الاستراتيجي لهذه المشاريع، ما يساهم في رفع كفاءة القطاع بشكل عام.

وأضاف مهدي أمجد، أن ضم شركتي ((نخيل العقارية)) و((ميدان)) تحت مظلة ((دبي القابضة))، سيكون له أثر إيجابي على السوق العقاري والنشاط الاقتصادي في الإمارة، وسيسهم في تحقيق المزيد من الكفاءة والتنسيق، ما يعزز قدرة الشركة الموحدة على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

دفعة للاقتصاد







وقال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة ((سمانا للتطوير العقاري)): يعد هذا الاندماج الضخم جزءاً من أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال للتنافس مع الأسواق العالمية، وسيعطي دفعة جديدة لاقتصاد دبي وقطاع العقارات.

وأضاف أن دولة الإمارات تحتل المرتبة 16 في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي، وتحتل المرتبة الأولى في كفاءة الأعمال، وسيكون لإدراج شركتي التطوير العقاري الرائدتين في دبي، نخيل وميدان، ضمن شركة دبي القابضة المملوكة لحكومة دبي، تأثير فوري على قطاع العقارات في دبي بشكل عام، ما سيعزز جاذبية سوق العقارات للمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين.

وتابع عمران فاروق: دبي دائماً تفكر خارج الصندوق لجعل الإمارة الوجهة الأولى في العالم لممارسة الأعمال التجارية والاستثمار العقاري والوجهة العائلية، ونعتقد أن الاندماج الجديد سيساعد على تقديم أداء أفضل والنمو بشكل أسرع وجلب المزيد من الاستثمارات العقارية الدولية إلى دبي.

حقبة جديدة







إلى ذلك، قال عميد كنعان، مدير أول/ ضمان للأوراق المالية، إن عملية الضم تعتبر رسالة واضحة لخلق حقبة جديدة ومحاكاة للمستقبل بولادة عملاق اقتصادي، كما أنه خطوة تعزز بصمة دبي على خارطة الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن الخطوة تعتبر رسالة واضحة على ديناميكية الفكر الاقتصادي في دبي لخلق الكيان العملاق، ما يسهم في رفع مستوى التنافسية والنمو والتوسع مع كيانات عالمية، تحت قيادة كفاءات أثبتت النجاح والكفاءة بمحفظة استثمارية متنوعة على مدى عقود.

وذكر عميد كنعان، أن الكيان الجديد يعبّر عن المرحلة المستقبلية وتحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33، مؤكداً أنها دبي التي كانت ولا تزال تتصدر المشهد الاقتصادي على مدى عقود.

آفاق أرحب







في السياق، قال شريف سليمان، الرئيس التنفيذي للإيرادات لدى بروبرتي فايندر، إن ضم شركتي نخيل وميدان تحت مظلة دبي القابضة سيسهم في خلق كيان اقتصادي قوي سيفتح الأبواب نحو آفاقٍ أرحب من التكامل والتعاون عبر القطاعات الاقتصادية الحيوية.

وأضاف: نرحب بهذه الخطوة المهمة التي ستعزز من زخم النمو الاقتصادي، وتسهم بدور مهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لافتاً إلى أن الأرقام الأخيرة عكست إمكانات كبيرة وواعدة للمشاريع الاستثمارية في الدولة. وأضاف: نحن على ثقة أنّ الخطوة ستسرع من وتيرة طرح مشاريع عالمية متنوعة تلبي الطلب المتزايد.

وتابع شريف سليمان: نتيجة لذلك نتوقع استقرار أسعار العقارات على المدى المتوسط، وباعتبارنا البوابة العقارية الرائدة على مستوى المنطقة، فإننا نتطلع في بروبرتي فايندر للعمل مع مختلف الكيانات الحكومية، ودعم جهودها الرامية لبناء مجتمعات حيوية واقتصاد مزدهر.

منافسة منظمة







وقال جورج عازار، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة دبي سوثبيز إنترناشيونال ريالتي، أن هذه الخطوة تعتبر مهمة وأساسية وتتماشى مع خطط دبي التطويرية للعشرين عاماً المقبلة، لاسيما أن جمع هذه الشركات تحت كيان كبير واحد وهو دبي القابضة سيسهم في تحسين مستوى القرارات والإشراف والرؤية الاستراتجية لتطوير دبي.

وأضاف أن الكيان الجديد سيسهم في توحيد كيانات متنافسة تحت مظلة كيان واحد لتكون بذلك المنافسة منظمة وفعالة بشكل أكبر، لافتاً إلى أن دبي القابضة أصبحت تضم اليوم 4 شركات عملاقة ضمن مجموعة واحدة وهي دبي للعقارات ونخيل وميدان وميراس.

وتابع جورج عازار، أن هذه الشركات الأربعة الكبرى تستحوذ تقريباً على جزء حيوي ومهم من القطاع العقاري في دبي، حيث من الممكن أن تضم محفظتها 50% من الأراضي في الإمارة، وبالتالي يظهر لنا الإمكانات الكبيرة للكيان الجديد بعد توحيد الرؤية والمنظور المستقبلي لها بما يسهم بشكل إيجابي في السوق.

وأضاف أن الخطوة سيكون لها تأثيرات على المستوى المتوسط والطويل عقارياً ومالياً واجتماعياً، لاسيما أن دبي القابضة لها أدوار رئيسة ومتنوعة تؤديها اليوم وترتبط ارتباطاً وثيقاً باقتصاد الإمارة وأجندتها الاقتصادية D33.

استقرار السوق







بدوره، قال عبدالله العجاجي، المؤسس والمدير الإداري لشركة ردفن للعقارات، إن هذه الخطوة لها أهمية إيجابية وكبيرة جداً على ثلاث مستويات، الأول قطاع العقارات في الإمارة.

لاسيما أن الكيان الجديد يستحوذ على جزء كبير من الزخم في السوق المحلي والأراضي المعدة للتطوير في الإمارة، وبالتالي سيكون له تأثير إيجابي من ناحية السيطرة على المعروض المستقبلي، ما سيؤثر على حركة واستقرار السوق في المرحلة المقبلة.

وأضاف أن الخطوة ستنظم طرح المشاريع تحت مظلة كيان واحد عملاق، ما سيسهم في تنظيم المنافسة بشكل كبير، وسينعكس الأمر أيضاً على المطورين في القطاع الخاص، لاسيما أن المعروض المتدفق سيكون محدوداً ومنظماً.

وتابع: المستوى الثاني هو قطاع الضيافة، لاسيما أن الشركات الجديدة التي انضمت تحت مظلة دبي القابضة تدير مجموعة من الكيانات الكبيرة في قطاع الضيافة والفنادق في الإمارة، ما سيسهم في تنظيم الطلب والعرض في القطاع، إلى جانب إضافة عدد من الفرص الاقتصادية المهمة للشركات في القطاع الخاص.

وأفاد عبدالله العجاجي، بأنه يعتقد أن الكيان الجديد سيكون أكبر مطور عقاري على مستوى العالم من ناحية الأصول، وإذا نظرنا إلى توجه حكومة دبي نحو أدراج عدد من الشركات التابعة لها خلال الفترة المقبلة، فهنا نترقب خطوة محتملة لعملية طرح جزء من الكيان للاكتتاب العام، وهنا سيكون تقييم الشركة كبيراً جداً.

وأضاف: وإذا نظرنا إلى أكبر المطورين حول العالم اليوم، نجد أن بعض الشركات الكبرى في الصين مثلاً فقدت مكانتها، وبالتالي لدينا اليوم في الخليج ولادة كيان عملاق نعتقد بأنه الاكبر، وسيكون له تأثير كبير على المشهد الاقتصادي.

وذكر أن المستوى الثالث هو تأثير هذه الخطوة المهمة على السوق ومدى الثقة فيه، لاسيما المستثمرين والمستخدمين النهائيين، خاصة أن القطاع شبه الحكومي مرحب به دائماً، حيث ينظم حركة السوق بشكل أكبر، ويعطي ثقة كبيرة للمستثمرين محلياً ودولياً.

فكر استشرافي







وقال فيل شيريدان، الرئيس التنفيذي في بيركشاير هاثاوي هوم سيرفيسيز، إن عملية الدمج اليوم ستسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً ذا أهمية عالمية على جميع المستويات الاقتصادية، كما أن تعزيز المصالح التجارية الأساسية داخل دبي القابضة يعد اعترافاً إضافياً بقدرة دبي على التكيف والابتكار، ويعزز جاذبيتها باعتبارها المكان الأنسب لممارسة الأعمال التجارية.

وأضاف: ستوفر دبي القابضة، باعتبارها كياناً متعدد التنوع يتمتع بفكر استشرافي وبقوة مالية وتحت قيادة أحد أكثر قادة الأعمال احتراماً في العالم، مزيداً من الثقة للأسواق الدولية والشركات والكيانات والمؤسسات.

وأوضح فيل شيريدان: نتطلع إلى الخطوات القادمة لدبي القابضة في المستقبل القريب، ونعتقد أن استراتجيتها الموحدة اليوم سيكون لها تأثير كبير وعميق على أداء السوق العقاري في الإمارة، كما ستعزز من جاذبيتها للمستثمرين المحلين والدوليين، وتقدم المزيد من التنظيم والاستقرار للسوق العقاري في دبي.

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