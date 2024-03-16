الحكام يواصلون استقبال الشيوخ والمسؤولين والمهنئين برمضان

واصل أصحاب السمو حكام الإمارات استقبال المهنئين بالشهر الفضيل، فقد استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، جموع المهنئين من الشيوخ وكبار رجالات الدولة والمسؤولين الذين توافدوا إلى قصر الزاهر لتقديم أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك. واستقبل صاحب السمو حاكم عجمان، سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، والشيخ محمد بن راشد المعلا.

كما استقبل سموه معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، والمستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، والمهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء.

واستقبل صاحب السمو حاكم عجمان، عيسى عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي، وقرّاء القرآن الكريم المشاركين في برنامج رمضان عجمان.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، فضيلة الشيخ أبو بكر أحمد، مفتي الديار الهندية، وجموع المهنئين بقدوم شهر رمضان الكريم.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، مساء أمس، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

وتقبل سموه التهاني بهذه المناسبة من معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وكبار المسؤولين، ومديري الدوائر المحلية والاتحادية، ورجال الأعمال، والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية الذين قدموا لتهنئة سموه بحلول الشهر الفضيل.

من جهة أخرى، استقبل سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، بقصر سمو الحاكم، أمس، المهنئين بشهر رمضان المبارك. وتقبل سموه، التهاني والتبريكات من الشيخ فيصل بن صقر القاسمي، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، والمستشار حميد على مصبح المهيري، رئيس محكمة أم القيوين الاستئنافية، والقاضي علي سالم الطنيجي، رئيس محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية، ورؤساء المحاكم والنيابات الاتحادية وأعضاء السلطة القضائية.

كما تقبل سموه التهاني والتبريكات من يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، والمواطنين وأبناء القبائل وأصحاب الشركات العاملة بالدولة، ومديري البنوك ورجال الأعمال والتجار والجاليات العربية والإسلامية والأجنبية بالدولة الذين قدموا لتهنئة سموه بحلول شهر رمضان المبارك.

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