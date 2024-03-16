وصول الدفعة الـ 13 من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان إلى الدولة

وصلت الدفعة الـ 13 من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان، أمس، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم العلاج والرعاية الصحية لـ1000 طفل فلسطيني من الجرحى، و1000 من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة، في مستشفيات الدولة، وذلك تجسيداً لنهج دولة الإمارات الإنساني الراسخ في الوقوف إلى جانب الأشقاء ومد يد العون لهم في مختلف الظروف.

وحطّت الطائرة القادمة من مطار العريش في جمهورية مصر العربية بمطار زايد الدولي، وعلى متنها 98 شخصاً، منهم 40 من الأطفال الذين هم في أمسّ الحاجة للمساعدة الطبية ممن يعانون من إصابات وحروق شديدة، ومن مرضى السرطان الذين يحتاجون إلى علاج حثيث، مع 58 مرافقاً من عائلاتهم.

ومع وصول الدفعة الجديدة من الجرحى والمصابين مع مرافقيهم، بلغ مجموع الذين استقبلتهم مستشفيات دولة الامارات 1154 مريضاً ومرافقاً، من بينهم 585 من الأطفال الجرحى ومصابي مرضى السرطان، بالإضافة إلى 569 مرافقاً.

وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات على مختلف المستويات لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق، وتعزيز الاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة التي يشهدها القطاع.

وأكدت الدكتورة مها بركات، مساعد وزير الخارجية للشؤون الطبية وعلوم الحياة، أن دولة الإمارات ملتزمة بالعمل على التخفيف من المعاناة الإنسانية التي يمر بها الأشقاء الفلسطينيون في غزة، وفي هذا الإطار جاءت توجيهات القيادة الرشيدة بتقديم أوجه الدعم كافة في مجال الرعاية الصحية، حيث قامت الدولة بتدشين المستشفى الميداني داخل غزة، والمستشفى العائم في مدينة العريش المصرية، علاوة على رفد مستشفيات القطاع بسيارات الإسعاف والأجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية.

وثمّنت مها بركات، جهود فرق العمل والطواقم الطبية والمتطوعين العاملين في علاج ورعاية الأشقاء الفلسطينيين في المستشفيين الميداني في غزة والعائم في العريش، ومستشفيات الدولة التي استقبلت الجرحى والمصابين بالسرطان، والفريق الطبي المعني بنقلهم من غزة إلى دولة الإمارات وفق البروتوكول الصحي المتعارف عليه في عمليات الإخلاء الطبي.

مشيدة باحترافية وتفاني العاملين كافة في أداء واجبهم الإنساني، ومد يد العون للشعب الفلسطيني الشقيق في الظروف الحرجة التي يمر بها حالياً.

كما أشادت بتعاون السلطات المصرية التي سخّرت الإمكانيات كافة لدعم وتسهيل المبادرات الإنسانية الإماراتية.

وفور وصول الطائرة، قامت الفرق الطبية بعملية نقل الجرحى والمصابين الذين تستدعي حالاتهم نقلهم بشكل فوري إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية، فيما تم نقل بقية الحالات والمرافقين إلى مدينة الإمارات الإنسانية مقر إقامتهم.

دور إنساني

من جهتها، أفادت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي، بأن دولة الإمارات تواصل دورها الإنساني القائم على مبادئ العطاء والتسامح وعمل الخير، ماضية على نهج الآباء المؤسسين.

وفي ظل الظروف التي تواجهها غزة وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، قدمت المنشآت الطبية الرعاية الشاملة والخدمات التخصصية الطبية والصحية للحالات التي وصلت من غزة منذ الدفعة الأولى في نوفمبر الماضي، مؤكدة أن القطاع الصحي في الإمارة على أتم الجاهزية لاستقبال وعلاج الحالات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في هذا الشأن.

ونوهت إلى تحسّن الوضع الصحي للحالات التي تتلقى العلاج حالياً في المنشآت الطبية، التي لا تدخر جهداً في توفير أفضل سبل العلاج لتلك الحالات ودعمهم في رحلتهم نحو التعافي، بما في ذلك توفير خدمات الصحة النفسية، ما انعكس بالإيجاب على متلقي الرعاية الصحية من الأشقاء الفلسطينيين.

بدوره، أشار مبارك القحطاني، المتحدث الرسمي باسم مدينة الإمارات الإنسانية، إلى أن ضمن عملية تصنيف الحالات القادمة من قطاع غزة، تم تخصيص مرافق في المدينة للحالات التي لا تستدعي الإقامة في المنشآت الصحية ومرافقيهم.

مؤكداً أن المدينة تلبّي أعلى معايير الأمن والسلامة، بما يحقق أقصى درجات الراحة لضيوف دولة الإمارات. وأضاف القحطاني، أن المدينة تضم مركزاً للصحة الوقائية مجهزاً بأحدث المعدات الطبية، وقد تم تجهيزه وفق أعلى المعايير التي تراعي في تصميمه الخصوصية وتوفير الراحة والدعم النفسي للضيوف.

علاوة على ذلك، وفرت إدارة المدينة حضانة للأطفال، وبرامج متخصصة للتعليم المدرسي والجامعي، ليواصل الأشقاء من الطلبة الفلسطينيين استكمال تحصيلهم الأكاديمي.

الإسقاط الجوي التاسع

من جهة أخرى أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع عن تنفيذ عملية الإسقاط التاسعة للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة، بواسطة أطقم مشتركة تابعة للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة والقوات الجوية لجمهورية مصر العربية. وقد جرت عمليات الإسقاط عبر طائرتين حملتا 33 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية.

حيث وصل إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية ((طيور الخير)) إلى 405 أطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية منذ انطلاق العملية. وتأتي عملية ((طيور الخير)) ضمن إطار ((عملية الفارس الشهم / 3)) التي انطلقت بتاريخ 2023/11/5 بناء على أوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.

وتأتي هذه المساعدات المقدمة من دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة وعبر تضافر جهود مختلف المؤسسات الخيرية في دولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة بالهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز